Actual actualidad piedralteña

Escribe el sutil sátiro nunca suficientemente denostado en el Altar de la Patria: Juvenal.

Hola, Alexis… te habla Juvenal. ¿Sabías que vino Sartori a la capital altardelapatrialteña?

Sí. Lo recibió el conde de Piriápolis, el inefable Tatonacho.

¡Tatonacho, hombre! ¡El julepeado por las Ovejas Negras! ¡El que fue esperado a la salida por el peso pesado Quetelatorroacá! ¡Pero cómo que no caés! ¡El ex catalántalánnn! 🔔 🔔 ¡El que quería conseguir un laboro a toda costa! ¿Caíste? ¡El Pompita lugareño! Ese mismito lo agasajó al Sartori. Claro… ¡cómo no la iba agasajar, si vino a orejear a Chirolope!

Parece que Sartori es un blanco a carta cabal. Mirá para que me creas, vos que parece que te estás volviendo distraidito como todos tus colegas:

Flor de trabajador se ve que nos resultó el que supo ser destratado por todos los blancos pero nunca cejó en su empeño. No hincha ni por los bolsos ni por los manyas. Es distinguido que da asco: sus preferencias van para el SunderlandAFC.

En fin, dijo Serafín…

A Juvenal le parece que te desenchufaste más de lo creíble, che Alexis.

¿Te enteraste que el Animal Político, ahora es también un TITÁN?

¿No te digo? ¡Sos un desastre! ¡Te pasás esperando que explote Betelgeuse! ¡Dejate de joderrrrrr! ¡Terminá de volver, querido! ¡Así no!

Como te venía contando… resulta que a cada candidato frenteamplista que le ponen oreja, le dejan bien clarito que se está enfrentando a un TITÁN.

¡Carambita,con los ágapes con Chirolope! ¡Dejan las cosas bien en claro, se ve!

Juvenal fue a chequear con sus antepasados griegos, en busca de aclarar su concepto de “TITÁN”.

Después de este fuerte análisis para descubrir a quién se refieren cuando se refieren a un TITÁN 🔔 TAN 🔔 TANNNN 🔔 fiero… Juvenal cayó en la cuenta de que su objetivo era bien cercano… El TITÁN es el de la ilusión magnética, el del basurero con náilon barato, el del micropavimento al cuete, el de la terminal en suspenso, el de los empleados que cobran sin trabajar, el de los audios antitánicos, el de la vieja traidora, el de las matrículas truchas, etc etc…

¿Qué me contáis?

¿No es para defecarse de hilaridad?

Muchos titanes han terminado así. Nadie está libre…



Id con los dioses, oh pueblo apajarado. ¡Ojo con el Titán… buscad custodia urgente en los seguidores de Maninazi! Los ubicaréis encalando troncos de árboles, poco más allá de Villa Mate. Salve.