Juvenal 👂 escucha 👂 a Zimmer… y piensa en el Avenciso embajador.

Escucha… sigue la lucha…

Zimmer, el ex intendente de Colonia, previo al Pasante Moreira, declaró que ES TIEMPO DE QUE EN ESE DEPARTAMENTO HAYA UNA RENOVACIÓN. Parece que le entró aquello de que “ES BUENO CAMBIAR”.

“Moreira se cree que siempre va a poder SEGUIR PRENDIDO.” “Pero le está haciendo mal al partido con ese caprichito.” Más o menos, ése fue el mensaje del barbirrojo Zimmer.

En el altardelapatria suenan clarinadas parecidas. Juvenal cree oírlas. Con sordina suenan los clarines, pero suenan.

Las clarinadas emocionadas no provienen del cuartel de la ruta erosionada, sino del comité de frente al democraté.

Por aquí, los de la 62 van a tener que buscarse ALGUIEN que suplante a un Ave que ya está pasando a la otra orilla del Río de la Plata. Enciso ensilló, y va a ser el embajador en Buenos Aires.

Parece que, aparte de miliquista, el 🐦 Ave es también peronista. Jujjjj… EL PAÍS CAGANchero dice que que en su barbacoa tiene una foto de Perón en un lugar destacadón. Se ve que de esos “periodistas” el Ave fue anfitrión.

Y sí… Juvenal ahora lo razona y encaja… Lo dice la baraja. Orejeando, la pata de la sota la vista ataja.

A Perón se le acusa, a tantos años todavía, de haber sido pro nazi, y de haber circulado por la de la mafia vía. El que caía desgracia ¡caía! Para él patapúfete había. A cualquiera le cabía.

Mirad si no hay similitudes… como dice la murga… “el Bolsonaro chuminga de acá” (Maninazi) por Enciso fue recibido como sabido y sabio aliado, y también por Aro el fracasado. Allá por la primavera del año pasado. Y que diga el Tano si no fue una mafia la que lo echó sin empacho, como si fuera un 🥴 borracho. ¿¡Oh! no? 😵👎

Todo encaja en el paralelo Enciso/Perón. Y como ser peronista te deja bien con Dios y con el diablo…

¡Como anillo al dedo, quedó!

Ahora bien… ¿y ahora? ¡Es-@-ho-ra!

¡El nido desguarnecido!

¡Y herido!

Tanto parece ser así, que Chirolope abrió casa propia, y en el nido hay cartel nuevo: “62/Enciso/Manuel Oribe”.

¿Chirolope se baja de la falda de Avechasman?

Juvenal no sabe, sólo sospecha. ¿Será una brecha en la derecha?

Por lo menos, hay gran distancia con los pegotines pa termos que rezaban “GUILLERMO / Papi Enciso”.

¿Chirolope habrá sentido esa desentonación en su fundilloción? Juvenal no tiene ni noción. ¡Pero a Chirolope no le quedaba otra opción! ¡O iba a la cremación!

¡Como cremado por la Loly, Pompita fue!

¡Las sensuales caídas de ojos de Loly Pop presagian desentonación con la hermana nación! ¡¿No será que Enciso va allá a la Argentina a exigir que saquen de Uruguay a quien las miradas de la blonda tahonera se llevó?! ¡Gran función para tremendo aniMALÓN politicón! ¡Que lleve de escofinas guarnición 🥗!

😂😅🤣😢😂🤣😛😏🤪😂😅😅😣😖😫😩🥺😜😋🥰😘😂😅

Juvenal recuerda a una nona que, cada vez que su nieta se sentaba en la falda de su 👴 abuelito, que su esposo era; la hacía bajar a chancletazo limpio. ¡Fuera!

La nona sabía que en la falda, a veces, algo desentona! ¡No es una poltrona! Eso le vendría diciendo a Chirolope su patrona…

Es – @- ho – ra… Si les tres candidates del FA no se motivan ahora, no se motivan máis…

Muches están expectantes de que muestren señales de unidad CON URGENCIA, que es como decir CON INTELIGENCIA. Que no jodan la PACIENCIA.

Puede ser que el olmo dé peras en la VEGA del Señor… Si SEVIEZZI tal acuerdo, LOrier festejaría la hinchada tannn castigada, ¡cómo no!

En finnn, dijo Serafínnnn… Juvenal esta nota escribió hasta el fin.

**************************************

Último momento: Las artes del ANIMAL POLÍTICO ya rindieron sus frutos en Buenos Aires. CLARÍN retiró su nota sobre las miradas sensuales de Pompita’s Loly Pop . #RayoCukizador