Enciso: “Hay que aguantar las consecuencias”

Sin medias tintas, “El Pájaro” reconoció que los convencionales fueron con el nombre anotado para votar a Pérez o López.

Así lo indicó en los micrófonos de CW33 La Nueva Radio, cuando el conductor de Exitorama, Ruben Mario del Castillo, dio a conocer también declaraciones reservadas de un alto dirigente sobre la decisión de la convención nacionalista.

Enciso empezó por justificar la decisión de la mayoría de los convencionales que pertenecen a la Agrupación Manuel Oribe y de algunos que provienen de otras corrientes del Partido Nacional.

“La idea es un ambiente que sea constructivo y de unidad y no de enfrentamientos internos”, lanzó.

Además, sin nombrarle en ningún momento, el ex intendente sostuvo que “esto no es contra nadie sino a favor de un ambiente constructivo”, insistiendo.

“¿Quién dice que no hemos sido generosos y abiertos? Lo importante no es ser obsecuente. El mejor compañerismo es ser leal y no decir siempre que sí (pero) destruirte, llevarte puesto, difamarte… después hay que aguantar las consecuencias” Enciso, en “Exitorama, Siglo XXI”, CW33 La Nueva Radio.

Pero después apuntó directo a los cruces con el alcalde de Sarandí Grande. “Toda acción tiene su reacción. No es algo nuevo sino parte de un proceso que se fue dando así. Consecuencias de actitudes, varias cosas en la campaña electoral contra nosotros… cada uno es grande y se tiene que hacer responsable de sus actos”.

“¿Es problema nuestro que a los demás les falte?”, se cuestionó con retórica después. Y siguió: “¿Quién dice que no hemos sido generosos y abiertos? Lo importante no es ser obsecuente. El mejor compañerismo es ser leal y no decir siempre que sí (pero) destruirte, llevarte puesto, difamarte… después hay que aguantar las consecuencias”, largó con firmeza.

Sobre el comentario en reserva realizado por Del Castillo, a Enciso se lo escuchó molesto. “¡¿Los agoreros que cantan como si tuvieran la bola de cristal?!”, ironizó.

“¿A quién te referís fue quien hizo perder a Andrés Arocena?… anuncios tremendistas que después no se dan”, dijo.

“El Pájaro”, que apuntó que “no le quedan muchas candidaturas”, también enfatizó en que cuando estuvo, abrió la cancha y así justificó la presencia de Pérez.

“Acá estamos y seguimos abriendo la cancha. Cuando le ganamos al FA votamos a German (Fierro), a Hermógenes (Fernández) y en la reelección votamos a Tito (Ernesto) Sánchez.

Que aparezca Pérez D’Auria no fue un invento de la nada”.

Además, aprovechó el comentario para enrostar por elevación que Pérez tuvo conversaciones con Stopingi.

“Se lo manejó como precandidato en contra de la 62 que después no cuajó”.

Por último, fue consultado sobre qué pasará con los votantes que impulsaron a Stopingi y Arocena.

“Ojalá tengan acercamiento con el otro candidato para que todo el mundo vote lo mejor que se pueda”, concluyó.