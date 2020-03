Déjate de camping: intendencia cerró en todo el departamento

Ocurre ante la necesidad de evitar la propagación del Coronavirus y contribuir con la labor del Comité Departamental de Emergencias, indicó la Intendencia de Florida.

Así, se han tomado una serie de medidas de prevención en lugares públicos de diversos puntos del departamento.

Desde hoy, se hace saber que a partir del día de la fecha se procede al cierre temporal de campings, zonas de esparcimiento público y los servicios conexos que se detallan a continuación:

Camping Parque Robaina de la ciudad de Florida, Camping de 25 de Agosto, Camping Paso del Sordo de Pueblo Independencia, Camping de Chamizo, Camping de Fray Marcos, Camping Polanco del Yi, Mangueras de los Artigas de Casupá y Parque Canteras de 25 de Mayo

Se informa además que desde el 8 de marzo los campings ya no cuentan con servicio de guardavidas, medida que continuará incambiada por lo que no se prestará servicio en Semana Santa. Otros servicios conexos también quedan clausurados.

Se exhorta a la población a cumplir con las recomendaciones de aislamiento y no concurrir a estos predios públicos.

En caso de ser necesario la fuerza pública procederá a la disuasión de grupos o aglomeraciones de personas.