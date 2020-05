Riña en “rincón de los machetes”: Policía disuade, jóvenes reconocen que vuelven

La pandemia generó que algunos jóvenes en Florida busquen “alternativas” para el esparcimiento y una de ellas terminó con algunos incidentes.

Una de esas alternativas es el encuentro en el denominado “rincón de los machetes”, un espacio en el acceso principal a la ciudad donde los floridense suelen concurrir, según dicen algunos, “para no ir más lejos ni gastar” y se quedan allí “mirando la ruta”.

Pero ahora ese rincón tuvo un cambio. Varios jóvenes concurren al lugar, algunos aportan la música, otros toman algo y así va la noche.

“Vienen con la camioneta, tienen buenos parlantes y pasan buena música”, contó uno de los jóvenes a FloridAdiariO.

Este sábado, por causas que no fueron establecidas, se generó una importante riña y gresca generalizada.

El detonante fue la agresión a una joven con un casco, que luego radicó denuncia por el caso y hecho que tiene a la Policía investigando toda la situación.

De acuerdo a las imágenes que circularon por las redes, varios jóvenes y en diferentes tumultos, generalizaron despúes enfrentamientos entre sí mientras que otro intentan separar y calmar la situación.

Fuentes policiales indicaron que en varias oportunidades se ha disuadido la presencia de los jóvenes en el lugar pero, incluso los mismos jóvenes concurrentes, reconocen que “no se hace mucho caso y vuelven a ir”.

“Es cierto. La Policía nos corre. Se va todo el mundo, pero después vuelven a venir.

A veces se busca otro lugar, como el Rosedal en el Prado, pero en este momento este es ‘el lugar’ y por eso vamos ahí”, dijo otro de ellos consultado por FloridAdiariO.

Además, las “juntadas” de algunos grupos a veces atraen otros que, por ejemplo, también suelen generar “choques”.

“A veces viene alguno que no es de las barras, pide para el vino, discuten, y se arma”, reconocen además.

¿Es el origen de este problema una de las derivaciones por las medidas de la pandemia?

En parte, según los jóvenes, sí. “Ahora no hay donde salir, no hay donde ir y nos juntamos creo que casi todos los que queremos salir, acá. No hay donde estar”.

Así, mientras los jóvenes buscan alternativas, la Policía investiga y tratará de establecer causas y solucionar consecuencias de esta situación.