Catástrofe en Beirut tras impresionantes explosiones

El gobernador de Beirut, Philip Boulos, ha anunciado que las explosiones, que sacudieron esta tarde la capital libanesa, afectaron a aproximadamente la mitad de la ciudad. El alto funcionario calificó el hecho como “un desastre nacional parecido a Hiroshima”, según reporta RT.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran la magnitud del hecho.

De momento se han reportado al menos 10 víctimas mortales y múltiples heridos. Sin embargo, se estima que la cifra de personas afectadas irá en aumento. Las autoridades instruyeron a todos los hospitales a prepararse para recibir a un número “muy alto” de heridos que ha dejado el desastre.

La primera explosión se produjo cerca del puerto de la ciudad poco después de las 18:00 (hora local).

Los videos capturaron la onda expansiva que golpeó edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros se elevaba por el cielo.

Otras imágenes grabadas por residentes locales dejan en evidencia los grandes daños en el interior de edificios y las calles devastadas de la ciudad.

More videos from the streets of #Beirut right now.

Widespread devastation.pic.twitter.com/n3L99LmTeF

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 4, 2020