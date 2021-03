Juan Pablo Silva “no resistió más” y vuelve al dial floridense. Después que, asegura, “varios querían el programa pero no llamaron”, el conductor anticipó que va por las 500 entrevistas, con varias ya en agenda y con el toque particular que tendrá nuevamente “La tarde es tuya”. “Un dial que está caído, lamentablemente, y que sería mucho más interesante que tuviésemos más contenido. Yo creo que hay posibilidad para todos los gustos”, alentó al contar que retorna a una casa donde ya estuvo.

“Vuelvo a Adeom FM. Allí hubo cambios mientras no estuve, pero no afectaron para nada la propuesta y al contrario, me volvieron a recibir muy bien”.

Dijo que hubo otra propuesta de una radio comunitaria y aseguró que “de buena fuente, me enteré que querían el programa en alguna otra pero no s e quisieron llamar. No pasa nada, pero te hace un poco de ruido que no llamen para por lo menos hablarlo.

Uno tiene claro como funciona acá. No se pretende pagar poco por un espacio -porque así funciona- pero tampoco un disparate sabiendo como está la cosa”.

En consulta bromeó con las primicias pero explicó que fue por una experiencia personal. Contó que “las primicias terminaron afectando a parte del periodismo local” y por eso lo del título.

“Me parece que es así. Y si lo es, es una pena. No es que si un entrevistado tira alguna primicia no la vamos a decir. Tiene que ver principalmente con las redes que te dan una falsa sensación de que todo está permitido. Creo que no es así. Me pasó y por eso lo entendí”.

Hice algunas consultas, me lo explicaron y se nota. Es tremendo como nos ven desde afuera, principalmente de la capital del país y digo que es penoso porque uno a veces tiene también que explicar, no está bueno”.

Silva prefirió no citar ejemplos locales. “Primero creo que no es necesario sino es entrar en lo mismo. Y segundo que estaría bueno que cada uno, como me pasó a mí, consulte, pregunte y resuelva. Te pongo un solo ejemplo: el mío. Le erré en algo, me bloquearon y aprendí. No pasa nada, no es nada grave. Es aprender”.

POR LAS 500

Justamente en este tiempo, Silva probó dial a través de las redes. “Fue una experiencia diferente, distinta. Pero la radio sigue teniendo esa magia tan particular del contacto con la gente”.

Reconoció que la apuesta fue arriesgada y hasta puso en riesgo a los “oyentes fieles”. “Si, pasa. Primero porque no fue gratis. El programa salió por un servidor contratado con todos los elementos disponibles pero digitales. Yo hice el programa, digamos, físicamente, pero nos faltaba esa devolución del oyente de Florida que está del otro lado de la radio.

En Florida hay un montón que mandan mensajes, que tienen ese comportamiento tradicional y que preguntaban en que radio salía. Casi los pierdo”, dice sonriendo.

Y es que “el aguante es por la entrevista”. Silva conecta figuras de allá y acullá con Florida. “Voy a seguir buscando esa conexión. Sigue pasando que hay floridenses por todos lados en diferentes lugares. Es como los uruguayos en el mundo. Y eso está bueno”.

En el período “fuera del dial” tradicional completó las 400 entrevistas. Ahora va por 100 más en esta nueva temporada.

“Vamos a seguir a full (ver foto). Ya contactamos y nos contactaron. Y eso me animó a seguir. Puedo decir que hay un buen apoyo para la situación que tenemos y por eso, vamos desde este lunes de 14 a 16 de lunes a viernes”.