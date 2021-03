Carlos Enciso, quien estuvo grave y en CTI por COVID-19, compartió su experiencia al relatar el suceso para Telenoche, Tevé+ y FloridAdiariO este domingo. Allí, agradeció “la buena práctica médica”.

En febrero y en Buenos Aires, Enciso comenzó a manifestar los síntomas. La consulta médica terminó con la detección del virus -tanto él como cónsul general, José Luis Curbelo- y el diagnostico de neumonía. Ambos fueron ingresados al instituto Mater Dei.

El panorama de Enciso se complicó más: “Es así, fue un panorama que se fue complicando y que no nos dábamos cuenta hasta que estaba pasando”, contó.

Tras se ingreso al área de gravedad, dijo que fue lo más duro: “Obviamente tuvimos unos días de internación y luego lo más duro, que fueron entre cuatro o cinco días de terapia intensiva”.

El domingo, en su casa, Enciso estaba de buen semblante, con su alegría característica entre reflexión y algún comentario de sus rutinas, y junto a su compañera María Noel Crucci. Protocolo y aire libre en “La Macana”, donde ahora, dijo, reposa y aún cumple tratamiento de recuperación.

“Gracias a que somos hombres de fe y la buena ciencia pudimos salir”, reflexionó.

ESA ENERGÍA

El domingo, en el suplemento “Que pasa” de El País contó que hasta recibió objetos bendecidos y dio cuenta de todo lo que había generado mientras estaba internado.

“Hubo un movimiento de energía positiva, importante, de fe, de cadenas de oración en una situación compleja donde, como mensaje, hay que cuidarse y tomar esto muy seriamente.

De otros credos, reiki y con cuestiones que uno sintió esa energía y a posterior nos ayudó mucho”, reconoció.

No obstante, dijo que se aferró a la idea de que no podía perecer. “Hay una situación de aferrarse a que no te puede pasar, pero cuando ves que se va complicando y te van incorporando elementos en la internación y que la cosa se va atrasando, es un momento complejo”.

Enciso volverá a la actividad en al menos dos semanas, según indicó. Antes, mantendrá encuentros ya pactados en diferentes estamos del Estado, incluso con el presidente Luis Lacalle Pou.