¿Será el cohete chino? Vecinos reportan temblores en Florida

“Sentí un zumbido. Cuando quise acordar sentí un temblor y me tiré de la cama.

Era como algo que venía de abajo de la tierra. No sentí como si fuera en el cielo”, dijo Trinidad, en uno de los tantos testimonios que se reportaron a CW33 La Nueva Radio este sábado en la mañana.

En las últimas horas se generó expectativa por la caída sin control de un cohete chino.

No obstante, sitios de seguimiento indicaron que el elemento está en otra área y aunque no se descartaría la posibilidad de un fragmento tampoco fue confirmado por el momento.

Sin embargo las autoridades policiales también recibieron varios llamados al 911 e iniciaron un rastrillaje en la zona.

Las zonas de reporte son de un paraje conocido como Molles de Timote y otras zonas próximas.



En desarrollo