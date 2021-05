Varios reportes de explosión en Florida: sismómetro dejó de marcar después de 16 hs.

Varias personas reportaron este martes una explosión sobre las 18.50 horas en la sureste de la ciudad de Florida y la zona rural próxima a la capital departamental. Inicialmente, nuevos reportes conocidos en la mañana del miércoles a la radio local CW33 La Nueva Radio, indican una voladura en una cantera.

Las autoridades aún no pudieron determinar oficialmente el origen de la explosión y se encuentran analizando la situación.

FloridAdiariO y el canal local, Tevé+, realizaron un registro de más de 20 reportes debidamente identificados, con domicilio y registro horario, tomando datos además de la descripción en detalle del suceso.

El Centro Coordinador de Emergencias también tuvo reportes.

Uno de los posibles orígenes podía ser la Planta de Explosivos del Ejército, pero se indicó que no registró actividad a esa hora.

Por otra parte, tampoco se registró actividad de voladuras por parte de las obras del Ferrocarril Central, aunque la zona de registros se encuentra en una zona alejada.

NO MARCÓ

En tanto, consultada por la situación, la geóloga Leda Sánchez, quien estuvo en Florida en las últimas horas en Florida realizando un análisis del sismo ocurrido en Molles de Timote, indicó que, lamentablemente, el sismómetro instalado, dejó de marcar después de las 16 horas.

La científica lamentó el detalle, y dijo que se concurrirá a Florida para evaluar la situación y establecer, además, qué pasó con el aparato.

SIN RÉPLICAS

En cuanto a la actividad sismológica en el departamento, por el momento no se registraron réplicas del sismo ocurrido en la zona de Molles de Timote.

LOS REPORTES

Lo que sigue son algunos de los reportes debidamente chequeados:

RICARDO – 17.50 – BARRIO PRADO ESPAÑOL – SE ESCUCHÓ COMO UNA EXPLOSIÓN Y VIBRARON VIDRIOS

F. – 17:50 SE ESCUCHÓ COMO UNA EXPLOSIÓN Y VIBRARON VIDRIOS “MAS INTENSO MENOS TIEMPO QUE VEZ ANTERIOR” – ZONA PESMA

CARLOS A. – 17.50 – BARRIO PRADO ESPAÑOL – SE ESCUCHÓ COMO UNA EXPLOSIÓN

CAROLINA – 17.50 – BARRIO PRADO ESPAÑOL – SE ESCUCHÓ Y VIBRARON VIDRIOS

MARTA – 17: 50 BARRIO SAN CONO – ESCUCHÓ COMO UNA EXPLOSIÓN

J.- PISTA DE SKATE PARK – 17:50 – “ESCUCHAMOS UN BOOM”

ELIANA – ZONA SANTA TERESITA – 17:50 – “COMO UN TRUENO GRANDE”

SEBASTIÁN – RUTA 56 Y TÚNEL – 17:50 – “ESCUCHÉ ALGO TIPO BARRENOS”

FABIÁN – RUTA 5 – 17:50 – “ESCUCHÉ COMO UNA EXPLOSIÓN FUERTE PERO NO COMO EL OTRO DÍA QUE ME VIBRARON LAS VENTANAS”.

YAMILA C. 18:00 HORAS – “Hola si yo sentí a eso de las 18:00 horas mas o menos, como una explosión y temblaron los vidrios de la peluquería donde me encontraba en ese momento, enfrente a prado Piedra Alta”

DIEGO R. 18 HORAS – “Con mi esposo sentimos una explosión también. Entre las 18 y las 19 horas. Entre el puesto Flopy y Al Costo”.

ESTÉFANI S. – Me pasó de escuchar también a la hora de los comentarios”.

LETICIA CASTAGNIN – “Yo también lo sentí en el barrio San Cono”.

VERÓNICA MUÑOZ – “Yo estaba en la casa de mamá y tembló el techo que es de chapa”

ESTRELLA CABRERA – “Yo sentí como a esa hora estaba por Rodó para el lado del cementerio”.

DIEGO S. “Yo estaba en el prado en una casa. Temblaron los vidrios. Pensé que era yo nomás”.

MARÍA D.- “Acá en el Prado Español lo sentimos”.

AGUSTÍN N. “Sentí como una explosión”.

LIRIA PATRICIA B. “Yo sentí. Salí para afuera y nada. A 6 de la plaza”.

ANDREA M. – 18 HORAS. “Hola, sentí como una explosión muy similar a las que hay en el Pesma, en realidad estábamos haciendo unos arreglos en la casa y no presté mucha atención… me quede con la duda del ruido. Muy raro”.

FLORENCIA G. – Yo vivo en (…) nosotros lo escuchamos de adentro de mi casa eso de las 19:00 horas. Aproximadamente tembló el techo y fue como una explosión.. pensé que había sido del cuartel pero a esa hora no me pareció que tirarán explosivos por eso hice la publicación en Facebook haber quien más lo había escuchado mi prima lo escucho en la plaza y dice que miro al cielo y no había nada pero que los árboles temblaron.