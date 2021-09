“Habrá un antes y un después” de la movilización

Dale alegría a tu corazón. Esa pareció ser la síntesis de miradas, abrazos y sonrisas de miles de compatriotas que llegaron hasta la avenida del Libertador. Como así también de cientos o tal vez miles que también fueron participando durante las horas previas, en los preparativos de la movilización, saludando a los jinetes a su paso, yendo a darles su voz de aliento en la noche del martes, en los fogones que se encendieron para dar calor a una noche de vigilia, repleta de felicidad, dice la crónica que difundió el Pit-Cnt.

Con la emoción contenida bajo un cielo de un solo color, una multitud de uruguayas y uruguayos de distintos ámbitos y procedencias, de los más diversos colores y sectores del sector productivo, social y económico del país, este miércoles 15 se celebró una jornada de lucha y reflexión, de propuestas y señales, de esperanza y futuro.

El movimiento sindical junto con un vastísimo tejido social, le hablaron al gobierno y al país. Hoy se concretó un hito en la construcción de una nueva mayoría que no se resigna a ver de qué forma unos pocos se enriquecen, aumentan su patrimonio de manera obscena y colocan sus excedentes en depósitos en la banca nacional así como también en el exterior. “Habrá un antes y un después de esta movilización”, aseguró el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

La movilización del PIT-CNT fue impactante por la enorme participación y especialmente porque se transformó en una síntesis de la conjunción de miradas que se percibe en distintos ámbitos de la sociedad y evidenció la certeza de que es posible la construcción de un camino de diálogo y defensa de los intereses de las grandes mayorías, de la clase obrera, los asalariados rurales, los pequeños y medianos productores del sector agrícola, los trabajadores citrícolas, cooperativistas, estudiantes, el deporte y la cultura.

En las horas previas, fueron muchos los cuestionamientos provenientes desde el Poder Ejecutivo contra la medida de paro y movilización. “Es un paro político”, se repitió como si la frase fuera una revelación para alguien.

“El hambre es política, la vivienda lo es, la educación, el trabajo y el salario lo son, porque se necesitan políticas públicas para lograr respuestas para la gente”, se refutó desde el movimiento sindical. El secretario general del PIT-CNT, también se refirió al punto y sostuvo que las ideas y propuestas en materia de trabajo, salario, educación, el rol de las empresas y la seguridad social, requieren políticas públicas. “Sí, es la mejor política”.

La convocatoria tuvo como ejes centrales, el empleo, el salario, la defensa del Instituto Nacional de Colonización, de las empresas públicas, la educación pública, la salud, la vivienda, la cultura y en reclamo de acciones y respuestas al hambre de miles de compatriotas que siguen alimentándose en ollas populares y no es sus hogares.

En el último gran acto y paro en el que Fernando Pereira participó como presidente del PIT-CNT, al dirigente se lo vio visiblemente emocionado. Respondió innumerables consultas a medios de prensa, se sacó cientos de fotos y agradeció palabras de cariño de tanta gente que a su paso, le deseaba lo mejor para el futuro y le decía “gracias por tanto”. Por momentos casi sin poder hablar de la emoción, Pereira se detuvo una y otra y otra vez a responder cada saludo, cada palabra de aliento. Y agradeció a sus compañeras y compañeros por el camino transitado.

En improvisadas ruedas de prensa en plena avenida del Libertador, habló de las medias del gobierno que el movimiento sindical reclamó y nunca llegaron, así como también de las políticas del equipo económico que han afectado a las y los trabajadores y particularmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En el estrado, el mensaje central del PIT-CNT lo dieron dos dirigentes mujeres, una representante de los colonos y la integrante del Secretariado Ejecutivo y dirigente portuaria, Vanesa Peirano, y el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala.

“Ética de la solidaridad”

Al inicio de su intervención, Marcelo Abdala habló del sacrificio y esfuerzo de tanta gente para poder lograr una movilización masiva como la que se concretó en la presente jornada. “Compañeros y compañeras que se han pelado los talones para el éxito de esta acción nos contaron que amanecieron llorando, emocionados, porque hoy la buena energía, la buena onda, las vibras de un pueblo que despierta y se echa andar y levanta su programa, esa alegría asociada a la lucha y a la movilización está presente en todos ustedes y nos merecemos la alegría, la felicidad de la vida, la laboriosidad de construir los sueños y sepan que lo construiremos palmo a palmo todos los aquí presentes en esta vastísima movilización, que agrega una reivindicación a la plataforma, porque vamos a tener que pedir agrandar avenida Libertador porque nos quedó chica”, señaló.

“Aquí está el pueblo en su manera más genuina, diversa, vastísima, amplia”. En otro aspecto, destacó la “ética de la solidaridad a diario con las compañeros de las ollas populares que se baten día a día no solamente para entregar el plato de comida, sino el corazón contra el hambre que genera el sistema a diario. Aquí están los compañeros trabajadores del campo, los productores rurales, mostrando su laboriosidad, su producción para construir la vida de ellos, de sus familias y del país y nuestros hermanos asalariados rurales, aspirantes a colonos, colonos dando batalla por la vida, los trabadores de la ciudad y el campo en un solo as que habrá de cambiar a nuestra sociedad y nuestro país para que los más infelices sean los más privilegiados”.

Abdala apeló a la historia uruguaya y en distintos momentos de su intervención, citó a Wilson Ferreira Aldunate y José Batlle y Ordóñez, entre otros. “Cuánta distancia entre estas cabezas grandes y algunas cosas chiquitas que aparecieron contraviniendo esta enorme movilización, pero fíjense otra perspectiva. Al sindicato no se entra ni de blanco, ni de colorado, ni de comunista, ni de frenteamplista, al sindicato se entra de ladrillero o de obrero de la construcción, decía Wilson Ferreira Aldunate, cuánta distancia de estos líderes con algunos comentarios que se han hecho sobre esta terrible acto de construcción democrático”, señaló el secretario general del PIT-CNT. “Por favor (presidente), no deje -porque estamos en la cancha grande de la historia- que su entorno lo arrastre a enfrentarse con parte de su pueblo aquí reunido y exigiendo reivindicaciones”, subrayó.

En otro momento de su discurso, Abdala habló de los reclamos de la población y el encierro del gobierno. En este sentido, dijo que el presidente Lacalle Pou debería escuchar a los de abajo, a su pueblo. “Esta movilización, por su forma y contenido, es plebeya, amplísima, diversa, ciudadana, movilización construyendo plataforma, construyendo perspectivas”, subrayó. “Como bien han dicho Vanesa (Peirano) ya es una acción para conmovernos, para desplegar esa energía que no para y sigue, cuyos resultados no son de largo plazo, sino en la ancha acumulación de fuerzas por parte de nuestro pueblo que habrá de resolver luego0 de la enorme patriada hecha capilar y desde el pie de haber entregado casi 800 mil firmas en la Corte Electoral, que nuestro pueblo en el referéndum le dirá sí a la derogación de 135 artículos que no están acá, que no son como nosotros, que no construyen esa democracia amplia por la cual transitará el desarrollo nacional”.

En clave de futuro inmediato, Abdala dijo que “la perspectiva es de acción, la perspectiva es de lucha, de cabeza grande, de amplitud, de unidad sin exclusiones, de construcción de la gran mayoría que no solamente derogará estos 135 artículos de la LUC, sino que abrirá en su acción el torrente de un desarrollo nacional para las grandes mayorías de nuestro pueblo y no solo para un grupo de grandes propietarios dueños del país”.

Por último, Abdala se refirió al referéndum y los pasos a construir. “Inundemos un país de sí contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), rodeemos a la clase obrera en combate en los Consejos de Salario porque va inmediatamente en la conquista del obrero, desarrollemos nuestro debate, construyendo una herramienta llena de compañeras y compañeros en el glorioso Congreso Nacional Ordinario que haremos entre todos el 5, 6 y 7 de noviembre, construyendo nuestro andar, los caminos de la unidad del pueblo hacia el desarrollo nacional. Con Artigas, viva la patria de Artigas: que los más infelices sean los más privilegiados, viva la unidad del campo popular. Hoy hicimos historia”, sentenció.