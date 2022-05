Encontraron sin vida a cazador desaparecido: tenía un disparo que se presume accidental

La búsqueda se realizaba desde el pasado 9 de mayo.

Pedro David Retamoza, de 39 años, salió a cazar como lo hacía habitualmente en campos de la zona suroeste de Florida, en costas del arroyo Pintado.

El hombre salió solo. Llevaba una mochila, un faro piloto, un cuchillo y una chumbera adaptada a rifle calibre 22 y su teléfono celular, todo lo cual fue encontrado junto a él.

Además de no volver, su teléfono de conectó por última vez en un radio de 300 metros, próximo a la zona del arroyo en donde era buscado.

Durante los primeros días la búsqueda pasó cerca del punto pero no se lo vio.

Finalmente, fue encontrado a unos 10 metros de la costa. Estaba caído y no tenía signos de violencia.

De los primeros datos de la investigación, surgió que tenía un disparo del propio rifle que le causó la muerte y ahora el análisis forense y científico, buscará determinar la circunstancia accidental del caso.