“Tenemos jubilados y pensionistas con una espada de Damocles en la cabeza: la pérdida de poder adquisitivo.

“Si yo fuera a simplificar, haría una pregunta: ¿Quién puede vivir con 17.750 pesos por mes? Pero también digo ¿Quién puede vivir con 20 (mil) con 25 (mil)? Y hay más de 200.000 jubilados y pensionistas que cobran esta cifra”, agregó.

El representante de los jubilados citó que son muchos los que, lamentablemente, suman préstamos tras préstamos.

“Como no llegan a fin de mes, piden un préstamo. Y al otro mes en vez de cobrar 17 cobran

14. Y tapan cuatro o cinco agujeros y piden otro préstamo”.

“Hay jubilados y pensionistas que pasan hambre pero esto es porque lo constatamos. Mire, hay algo que es aberrante y que me lo contó una compañera jubilada que gana también alrededor de la mínima: ´Mira los medicamentos.. ¿y dónde los compraste? En la feria. Es aberrante. Pero me dice: si no lo compro en la feria no lo puedo comprar”.