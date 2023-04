Varias personas denunciaron una estafa mediante la operativa denominada “cuento del tío” utilizando el reciente fallecimiento de un niño en un siniestro de tránsito como argumento.

“Una señora denuncia que una persona llegó a su casa a vender números a beneficio del padre del niño fallecido en accidente. Entró a la casa, le pidió agua y ahora no encuentra el monedero. Me lo llevó y no se cuanta plata tenía”, citó el programa “Exitorama” (CW33 La Nueva Radio) notificando varias denuncias que fueron elevadas a la Policía.

Los casos se sucedieron en las últimas horas y él presunto implicado se habría llevado varios montos de dinero de diferentes casas.

“Alto, delgado, con (ropas de color) azul y capucha”, fue parte de la descripción aportada por una de las damnificadas.

“Quién sabe cuantas viejas como yo caímos. Como van a hacer eso… pidió para ayudar a los padres, el alquiler, a uno le duele eso… son cosas de la vida. Y un sinvergüenza de estos viene a hacer estas cosas”, contó otra de las afectadas.

Fuentes policiales indicaron que se encuentran trabajando en el caso y analizan varios de los elementos aportados al tiempo que se recaban otras denuncias.