El Frente Amplio de Florida emitió una declaración a 50 años del golpe de Estado, citando palabras de Alberto Lorier en la última sesión de la Junta Departamental en esa oportunidad:

A 50 años del Golpe de Estado en nuestro país, el Frente Amplio de Florida recuerda la respuesta histórica del pueblo uruguayo frente a la ruptura de las instituciones democráticas, impuesta por las fuerzas políticas màs conservadoras y militares de la época.

Este golpe cívico-militar generó una respuesta de la ciudadanía a través de la trabajadores organizados, que junto a los estudiantes y otras organizaciones sociales, demostraron al mundo la verdadera cara del funesto sistema que se iniciaba el 27 de junio de 1973.

La realidad de Florida, se vio reflejada a través de lo que expresara el entonces edil de nuestro Frente Amplio, Alberto Lorier, en la última sesión de la Junta Departamental: “el pueblo en su conjunto, los trabajadores, jubilados, pequeños productores agropecuarios, comerciantes minoristas, sectores no monopolistas de la industria nacional, en una palabra, el país en su conjunto, viene soportando la agudización de la crisis, los bajos salarios, el desabastecimiento, la desocupación, la ruina de la producción, el déficit alimenticio y la miseria generalizada”.

A partir de ese 27 de junio de 1973, hubo uruguayos, muchos floridenses, que fueron encarcelados injustamente, torturados, algunos desaparecidos, el emblemático caso del Mtro. Julio Castro cobardemente asesinado; otros obligados al exilio, decenas de destituidos, que fueron víctimas del desarrollo del Terrorismo de Estado.

A pesar de la persecusión y represión, la resistencia del pueblo uruguayo se ha visto reflejada en varios hitos históricos.

En el año 1980 en el Plebiscito que pretendió consolidar la dictadura, los floridenses se manifestaron mayoritariamente por el NO, con el 54,45% de los votos.

A ello se sumó el gran acto del 1 de Mayo de 1983, y el Rio de Libertad el 27 de noviembre del mismo año en Montevideo; iniciando el proceso de la reconquista de la Democracia reflejada en aquella proclama que decía:

¡COMPATRIOTAS!: proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó: ¡VIVA LA PATRIA! ¡VIVA LA LIBERTAD! ¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡VIVA LA DEMOCRACIA!»

Nada de lo que ocurre en nuestro presente se puede explicar sin tener esta mirada histórica que permite la construcción y la defensa permanente de nuestra Democracia.

Florida, 27 de junio de 2023 Frente Amplio Florida