Así lo indicó Juan Augusto Corujo. El dirigente de la Lista 22 dijo que “la herramienta existe y no se puede negar. Por eso Florida tiene tres municipios. Ahora, seguir creando es un acto de irresponsabilidad”.

Corujo sugiere que se instalen más juntas locales y recordó que así lo establece la Constitución de la República.

“Es muy sabia y clara en ese sentido. No tienen costo.

Y en los gobiernos del Partido Colorado funcionarion. Y los vecinos exigían. Y funcionaba”.

La comuna comenzó la instalación de juntas como en Chamizo. Así, la lista 22 indicó que reiterará la sugerencia.

“Es la mejor herramienta y no seguir agrandando con municipios. El intendente ya dijo que no. Y creo que deberían seguir esa línea. No porque sea un intendente blanco vamos a decir que se creen y que sigan endeudando”.

COSTOS

“Es muchísimo dinero. Nosotros evaluamos los costos y simplemente por el funcionamiento genera muchísimo”, dijo Corujo.

Y agregó: “Hay que preguntarle a la gente. ¿Esos seis millones, los quieren en cargos políticos o los quieren en obras?

¿Quiere iluminación led, otras instalaciones municipales, políticas en territorio o más cargos políticos?”

Para Corujo no hay forma de evitar los costos. “Decir municipio es crear muchos más cargos. Mirando el presupuesto y los gastos. Y los números son fríos y reales. No hay formas de evitar”.