López según Cabildo: “imagen que se cae a pedazos, con miedo y un modelo agotado”

Los cabildantes destrozaron al candidato de la Manuel Oribe y denunciaron que busca sacar ventaja con acuerdos “en un circo de blancos”.

Las expresiones se conocieron luego que un grupo de escindidos de “Altar de la Patria” conformara una agrupación y anunciara apoyo a López.

“El hecho que dicho candidato estuviera presente en ese acto habla a las claras del miedo que le tienen a Cabildo Abierto y de la ansiedad y necesidad de dar una imagen pública de unidad con alguien, ya que la imagen propia de cae a pedazos”, comenzó el dirigente de “Altar…” Hector Pratto, en una larga conferencia donde cuestionaron con dureza la actitud del candidato blanco.

“(López) se presta a este tipo de jugarretas inventando una alianza con Cabildo Abierto donde realmente no la hay. Falta el respeto a la capacidad de sus adversarios, asombra tanta soberbia”.

“Todo esto nos señala que vamos por el camino correcto”, apuntó el dirigente antes de explayarse sobre lo que también consideró como “señal inequívoca a la ciudadanía de qué tipo de líder es ese candidato”.

Después, fue más directo e incluso habló de la interna con Cayetano Stopingi.

“Si es que está tan seguro que gana cómodamente, no tenga miedo. Ejerza la democracia”

“Ya que usted Sr. Guillermo López tiene injerencia en la interna de mi partido, le pido que proceda de buena manera y le facilite los convencionales al señor Stopingi: usted sabe muy bien que eso es lo políticamente correcto.

Si es que está tan seguro que gana cómodamente, no tenga miedo. Ejerza la democracia. Defienda el derecho como nosotros defendemos lo logrado con nuestra candidata aquí”.

No obstante, le remarcó que no logró acuerdos internos y buscó fuera. “Si no logra ni siquiera un acuerdo o una coalición dentro de su propio partido, termina precisando inventar uno con otro grupo de blancos llamándolo Cabildo Abierto para justificar.

El eslogan de su partido siempre fue la unión de los blancos… llegó la hora de aplicarlo. Solo debe mirar a su costado, sin tener que inventar alternativas tanto dentro como afuera”.

SIN ALIANZAS ACÁ

Pratto dijo que cuando López habla de un programa electoral de alianza multicolor, mezcla lo nacional con lo departamental pero está equivocado.

“Cabildo participa de un acuerdo programático para asegurar gobernabilidad. Pero no se equivoque; también tenemos identidad propia”.

Luego, acusó a López de “hablar de coalición” en el interior del departamento y le espetó que no hubo encuentros con “Altar de la Patria”.

“Me han llegado desde varias localidades los comentarios que usted propaga el término coalición por ahí. Usted jamás vino a hablar con nosotros al respecto”, reveló.

Ahora, pidió también respeto. “Vamos a no manosear un relacionamiento tan necesario. Respetémonos y por segunda vez, haga lo políticamente correcto”.

Además, recordó que Cabildo tiene dos agrupaciones definidas, diferentes pero “reales”. Y dijo que “en este tipo de asuntos estamos unidos como no logran estar los blancos”. Allí, apuntó también que los acuerdos en otros departamentos son los menos

Prato dijo que no se tomará el camino corto. Habló de preferir el esfuerzo y sacrificio. Y que el tiempo que lleve crecer será prioritario y acusó de sacar ventajas.

“Si la ciudadanía no nos vota, la respetaremos. Y no eludimos dicha responsabilidad buscando ventajas. Y eso, Sr. López, por tercera vez, es lo políticamente correcto”.

“Este departamento está como está por este modelo agotado de política, donde el candidato departamental navega fuera de lo políticamente correcto. Donde se muestran logros sin mostrar a costa de qué. No se da información pública. Se ingresa gente a mansalva. Y el contribuyente solo mira y paga”.

CAMBIO, MODELO AGOTADO Y LOBOS CON PIEL DE CORDERO

Después se refirió a los escindidos y sostuvo que todos provinieron del Partido Nacional. Luego, recordó que durante la campaña no escatimaron en críticas “a la 62, a Enciso y a López”.

“Justamente criticaban durante toda la campaña a esas personas y resulta que ahora descubren que hay un mejor equipo (y) hoy resulta que es el mejor candidato, todo cambió”.

Además, se refirió al modelo que propone el Partido Nacional para Florida en la figura de López.

Cabildero que habla de otro cabildero por detrás, es un lobo disfrazado de oveja”, agregó.

“El Sr. López realizó un acuerdo con un grupo de nacionalistas que dicen haber sido cabilderos, pero las pruebas muestran lo contrario.

Al final se quedaron por el camino y no lograron superar la prueba de lo personal por sobre el colectivo”.

Por último, Pratto dijo que “a toda persona de bien que esté dispuesta a trabajar en pos del colectivo, esperando los resultados a largo plazo sin egoísmos y sin mirar para el costado, aquí tendrá un lugar siempre.

Aquí le damos valor al significado de las cosas: coalición, relacionamiento, respeto, superación, amistad y sobretodo lo políticamente correcto”.