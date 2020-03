Prado mortal: edil sintió “rabia e indignación”; sugirió regular en 2018

El edil del Partido Colorado, Gustavo Cuello, dijo que sintió “rabia e indignación” cuando conoció la muerte de otra persona joven por un siniestro dentro del parque. Aclaró que no es un reclamo de campaña.

Cuello sugirió a la comuna una regulación del tránsito dentro del lugar. Lo hizo en abril de 2018 tras analizar la situación que ocurriera dos meses antes cuando un joven impactó en moto y falleció. Y es que en marzo del mismo año, la comuna había tomado la medida de colocar reductores de velocidad, pero luego fueron retirados.

Ahora, lo recordó ante otro siniestro donde murió una joven y otra sigue internada en grave estado.

“Rabia, indignación, desgracia de que haya vuelto a suceder. No cambió nada y propusimos al menos cambiar algo, una idea, una sugerencia pero lamentablemente volvió a ocurrir”, lamentó al mostrar el documento enviado a la comuna.

Allí, cuello indicó que “la circulación es un riesgo” que ya tuvo consecuencias graves.

“Hemos recibido quejas continuas de ciudadanos, las que consideramos muy legítimas ya que es un espacio libre para ser usado por todos y no solo por unos pocos que arriesgan sus vidas y la de los demás en carreras o transitando a alta velocidad”, planteaba el edil, insistimos, en 2018 en el expediente del 10-04-18 – Nº 01187/18.

NI POLÍTICA, NI OPCIONES DRÁSTICAS

Cuello se mostró preocupado porque sus apreciaciones y la de otros dirigentes y ciudadanos tomaran un contexto político.

“Primero, alguien se tiene que ocupar del tema. ¿Quiénes se ocupan? Entonces, lamentablemente, uno no elige los tiempos. Pero no reclamamos esto en campaña, lo hicimos antes. Y ahora, volvió a pasar. Es más grave porque existía la posibilidad de evitarse de tenerse en cuenta el reclamo”, reflexionó.

En cuanto a la sugerencia, Cuello afirmó que su propuesta no es drástica pero si ejemplarizante y aunque en su momento refirió a las motos, sostiene que bien podría aplicar a todos los vehículos, atento a los sucesos recientes.

“Sugiero se estudie la posibilidad de prohibir el tránsito de motos de cualquier cilindrada por las calles de nuestro Prado, sí que puedan entrar pero no transitar por su interior.

Podría disponerse como zona de estacionamiento de las mismas la calle interior Juan de León entre continuación 19 de abril y Simón Del Pino.

Consideramos que al estar estacionadas en esa calle interior, evitamos que se produzca algún tipo de aglomeración de motos en la calle Saravia y/o adyacentes, entorpeciendo el normal tránsito y a su vez se encontrarán resguardadas dentro del Prado”.

El curul había solicitado que sus palabras pasaran al Intendente, al Director de Administración, a la Dirección de Tránsito y a la Comisión de Legislación. Desde la comuna, dijo, “nunca” recibió respuesta.

“Hablé personalmente con la directora en su momento, me dijo que había una idea de peatonal y después no se me indicó más”.

POLÍTICAMENTE “INCORRECTO”

Cuello insistió que la sugerencia era “para al menos empezar con algo por el grave problema que ya existía. Por eso me dio rabia, porque pasó otra vez y ya habíamos planteado”.

“Todos sabemos que el prado no es para pasar en moto o en auto a 90 kilómetros por hora (pero) la idea ni siquiera era cortar todo, sino empezar con algo. Esto está desde 2018. Yo esperaba que alguien dijera: ¿Qué otra solución hay?

En su momento ya la sociedad pedía una solución. La sugerencia era integral, generando un estacionamiento y control. Creo que lo importante es regular, tomar una medida drástica pero en el control.

Pero claro, capaz que no cae políticamente correcto, pero estábamos y estamos, otra vez, hablando de vidas, no de votos”.

Por último, el edil afirmó que lamentablemente a veces la mayoría tiene que terminar afectado por una minoría ante la falta de soluciones. “Hoy tenemos familias afectadas por todo esto, tanto las que sufren como las demás.

A veces hablamos de una minoría pero así está el fútbol, afectado por minorías. No se sí es la mejor solución, pero por lo menos espero que se haga algo”, concluyó.