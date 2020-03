Florida sin casos: ¿Por qué se habló de un caso “confirmado” en Sarandí Grande?

La directora del Hospital de Sarandí Grande aplicó un criterio que fue anunciado por el ministerio de Salud Pública aunque después el propio ministro Daniel Salinas dijo que no se aplicaría. El director de la Red de Atención Primaria, Javier De León, dijo que el caso es sospechado y tiene una “carga importante” epidemiológica. LEER EL ARTÍCULO

El pasado martes, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, desmintió en una conferencia de prensa, que la cartera haya decidido modificar el criterio de diagnóstico de los casos de coronavirus.

Y esto, porque una circular del MSP que se divulgó en la noche del lunes, y durante la mañana del martes, indicaba que a partir de ahora se iban a tomar como “casos positivos” a aquellas personas que hubieran estado en contacto con alguien contagiado o que hayan venido de un país de riesgo, y que tuvieran síntomas (sin necesidad de hacer un test).

Según cita Montevideo Portal, fuentes del Ministerio de Salud Pública confirmaron el cambio en primera instancia.

“Si, es así, pero es necesario e imprescindible el antecedente epidemiológico de caso infeccioso previo”, indicaron.

Sin embargo, horas después, el ministro Daniel Salinas dijo que el documento se refería a “criterios clínicos y de seguimiento”, y apuntó que un caso positivo “es aquel que está diagnosticado mediante el test”.

“No hubo un cambio. Lo que cambió es que tenemos más estudios y más garantías, la capacidad de diagnóstico”, sentenció.

CONFUSIÓN

La Dra. Lucía Rodríguez reconoció hace unas horas en un reporte a FM Sarandí Digital (102.3) que “confirmó” el caso con el criterio epidemiológico.

En las últimas horas, diferentes fuentes del MSP habían confirmado el cambio de criterio informado inicialmente a varios medios, como sucedió con Montevideo Portal y también con FloridAdiariO al consultar al menos una fuente médica en Florida sobre el detalle.

Además, antes del anuncio de Salinas, el director general de Secretaría del MSP, Miguel Asqueta, dijo a El Observador que lo informado era correcto, así como la procedencia del documento.

Federico Martiarena, director del hospital Pasteur, dijo a Informativo Carve que “hubo una comunicación que aparentemente no fue oficial y se prestó a algún tipo de dudas”.

El documento “no era para circulación oficial”, señaló además.

No obstante, es claro que el lunes tanto algunos médicos como los prestadores de salud habían entendido este cambio de criterio, que fue confirmado por integrantes del propio Ministerio de Salud Pública (que pese a ello lo desconoció en la conferencia realizada con la presencia de Salinas).

Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas (UdelaR), también compartió en las redes el documento, que establece claramente que si se tiene fiebre o síntomas de enfermedad respiratoria aguda alta, se tuvo contacto cercano con un caso confirmado de Covid19 o viajó en zonas de transmisión en los 14 días previos al inicio de los síntomas, la estrategia es “confirmación por nexo epidemiológico únicamente”. “Nueva definición de caso”, anunció Medina al publicar el documento.

Las anteriores características, coinciden con algunas de la paciente de Sarandí Grande, siempre de acuerdo al relato de Rodríguez.

Pero aplicando el criterio inicial, la Directora Departamental de Salud de Florida, Andrea Herrera, insistió -y correctamente- en que el caso no está confirmado.

Una fuente médica y sindical consultada por FloridAdiariO indicó que la confusión bien pudo generarse por el comunicado que no se aplicó.

“De acuerdo a lo manifestado por las profesionales, ambas están diciendo cosas correctas, pero una se basó en el criterio epidemiológico que circuló internamente y la autoridad local aplicó la directiva que el ministerio finalmente dijo que no cambió. No obstante, no se puede dejar afirmar que pudo existir la confusión.

EL CASO BAJO “SOSPECHA”

El director de la Red de Atención Primaria de Florida, Javier De León, informó que efectivamente hay un caso bajo sospecha en Sarandí Grande, aunque no se puede hablar de caso confirmado.

“Es una paciente que entre el 13 y el 14 arribaron acá (Sarandí Grande). Al concurrir a un control respiratorio de la hermana se detectaron síntomas. Y hay un componente epidemiológico con una carga importante.

Pero seguimos con la norma del hisopado positivo para hablar de confirmado”, explicó.

Según el médico, se está ante un caso sospechado por cuadro respiratorio. “Y para nada podemos hablar de personas que hayan violado la cuarentena. Ellos no salieron del país cuando la pandemía afectó, sino que llegaron y además, tomaron la decisión de cuarentena voluntaria”.

De León dijo que visitó a la familia y que el presidente de Asse, Dr. Leonardo Cipriani “se comunicó con ellos para darles tranquilidad de la situación”.

“La paciente tiene síntomas leves y la familia está bien”, aseguró. Además, se indicó que el análisis se procesará lo más rápidamente y se estima que no más de 48 horas se conocerá el resultado.

Por el momento, y remitiendo a la Directora Departamental de Salud, Dra. Andrea Herrera, Florida sigue sin casos positivos.

Con información nacional de Montevideo Portal