Suspensión de clases por tiempo indefinido; se evaluará

El presidente Luis Lacalle Pou anunció que las clases no se retomarán después de Semana de Turismo. Indicó además, que el anunció se evaluará próximamente.

El lunes 13 de abril era la fecha en la que finalizaba la primera medida tomada por el Gobierno en ese sentido.

Según Lacalle, la situación no permite establecer cuando se puede restablecer la cotidianidad de la circulación como para anunciar una fecha de reinicio de cursos en centros educativos.

“No le vamos a poner plazo, pero no van a empezar el lunes 13 de abril”, dijo Lacalle.

EL MIÉRCOLES

No obstante, anunció que el próximo miércoles darán un plan para que “algunos alumnos con determinadas características y en determinada región, puedan retomar su vida normal como estudiantes”.

“Estamos manejando cinco escenarios. Si menciono los cinco escenarios no queda nada claro. No se reanudan las clases, eso seguro. No hay un plazo, y por eso indefinido. A medida que vayamos definiendo si pueden volver a clase lo iremos informando. Haremos una pausa en este tema hasta el miércoles”, agregó.