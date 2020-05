Treinta y Tres y otros siete

Siete casos de coronavirus se confirmaron en las últimas horas que corresponden al departamento de Treinta y Tres, según informó la periodista Silvia Techera y confirmó a Montevideo Portal el director de Salud de Treinta y Tres, José Olano.

Se trata de siete personas que trabajaban en la Cementera “Cielo Azul”. Son todos de nacionalidad brasileña y se suman a otros cuatro trabajadores más que están infectados que también son de la misma nacionalidad.

Según explicó Olano, estos siete casos positivos se testearon y conformaban un grupo imaginario de personas que tenían resultado negativo. Fueron retesteados la semana pasada y tuvieron resultados positivos este lunes. Fueron aislados junto a los otros cuatro casos positivos.

El doctor dijo que este caso (el del chofer) “no tiene relación con el de los cuatro obreros brasileños” que entraron al país con el virus. “El conductor no participó del traslado de estos desde Río Branco y no los traslada hasta la planta dado que los brasileños están en cuarentena”.

Olano se mostró preocupado dado que no se ha podido lograr el “rastreo epidemiológico” del infectado, es decir que no han localizado ningún caso de coronavirus cercano al paciente, que en todo momento estuvo asintomático.

LOS CASOS

En concreto cuando los síntomas comenzaron en los ciudadanos brasileños se les hizo el test a todos. En ese momento cuatro dieron positivos y se separaron en grupos imaginarios.

El grupo A estaba conformado por los cuatros brasileños que dieron positivo, el grupo B eran aquellos que habían dado negativo, pero que tuvieron contacto con los positivos, y por último, el grupo C que eran aquellos que no dieron positivo al test y que a su vez no tuvieron contacto directo con ninguno de ellos.

Una semana después se hisopó nuevamente ¿a quienes? a los del grupo C. Los resultados llegaron este lunes y siete de ellos dieron positivo. Se los mandó con el grupo A con aislamiento.

Los otros 24 que estaban en el grupo C y en contacto con los siete casos positivos nuevos, pasaron al grupo B y van a ser hisopados nuevamente la semana que viene. “Hay solo 38 que dieron negativo la primera y la segunda y que no tuvieron contacto con ningún sospechoso y están en condiciones de volver a trabajar normalmente”, explicó Olano.

Montevideo Portal