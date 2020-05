Sátira petisa y acomplejada…

XV-V-MMXX

El hijo del viejo Sanguinetti, el que estuvo varios años de vacaciones en EEUU, hasta que en Uruguay un cangrejo rojo zafara de una red, se enojó con Talvi. Talvi, el que te mandaba a abrazar a cada empresario que se te cruzara.

Sanguinettito fue y le dijo “petiso acomplejado” al dueño del Partido de Rivera.

Podría haberle dicho LEÑADOR DE BONSAI, pero no. O ESQUIMAL DE FREEZER, pero no. O INSPECTOR DE ZÓCALOS, pero no. O PILOTO DE DRON, pero no. O ACUAMÁN DE WATER, pero no. O TARZÁN DE MACETA, pero no. O PATOVICA DE PELOTERO, pero no. O MULETA DE COCODRILO, pero no. O VOLANTE DE FUTBOLITO, pero no. O DOMADOR DE HORMIGAS, pero no.

Cangrejito Colorado fue y lo rotuló al salvador de cruceristas extranjeros con plata extranjera, de PETISO ACOMPLEJADO. ¡Le dijo PETISO ACOMPLEJADO al héroe que hubo quebrado las LANZas más heroicas en pos de aggiornar al partido de Rivera. ¡Rivera, el caníbal de charrúas y traidor de Artigas! ¡Rivera! ¡La calle que va a los cipreses! ¡Rivera! ¡La única intendencia colorada!

¿Juan Justito qué opinará? Dicen que Juan Justito anda colaborando con Brug Woman, en pos del bienestar del pueblo. Será no más…

El petiso acomplejado se dio el gusto de bapulear al ex Ministro de Cultura de Pacheco Areco. En las urnas de las elecciones internas. Y después se dio el gusto de sacarse de arriba la horrible mochila llena de cangrejos rojos, del nene de Julio María, que querían meterle en la órbita de cancillería.

Los hijos de los dirigentes políticos suelen heredar importantes cargos públicos. A veces, tienen que pasar por elecciones, otras veces no. Por ejemplo, si sos el nene de un importante dirigente dueño de muchos votos cultivados y cosechados en los campos de los ingresos a dedo, podés ser desde Secretario de la Intendencia… hasta miembro del Directorio de ANCAP. O de OSE. O de UTE. No importa si no tenés estudios habilitantes. Claro, puede ser que alguien se ponga celoso y se canse de nunca ligar nada mientras vos te quedás con todo el jugo del bife… y TAL VIZ se te cruce de vereda, a seguir quebrando LANZas por allí.

Bichos colorados siempre hubo entre los pastizales verdes con flores blancas y celestes. Las que están escaseando cada vez más, son las flores violetas con amarillo… desaparecieron con los Consejos de Salarios…

¡Ay, dioses, si el gran Pepe Batlle se despertara! ¡Su partido queriendo privatizar cuanto ente autónomo se le cruza por delante a sus patrones multicoloridos!