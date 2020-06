Gabriela pregunta a la intendencia: ¿Contrataciones, extras, deudas y pagos?

Gabriela Rodríguez remarcó la preocupación por estado económico. “Nos llega todo el tiempo información pero no sería serio que nos lleváramos por eso”.

Por eso la edila del Frente Amplio (MPP) presentó varios pedidos de informes sobre la contratación excesiva de asesores, ong, cooperativas y pautas y firmas asesoras de comunicaciones.

Además, apuntó sobre la situación de los municipios. “De todos los municipios, y particularmente con el de Sarandí Grande no les estarían llegando las partidas”.

Detalló que hizo “seis pedidos de informes, y tres de acceso a la información pública”.

Solicitó nominas de asesores, detalle de la modalidad, y montó que percibe cada uno por dichos contratos.

Totales abonados por horas extras desde enero a la fecha, discriminado mes a mes. Y en caso de fuera de norma, la razón.

Además, sobre retenciones con instituciones públicas y que a la fecha no hayan sido vertidas.

Nóminas de ong, montos y deudas. E Informes sobre pagos a AFISA; cantidad de cuotas por obras realizadas, discriminadas por mes, cuotas pendientes.

Sobre la planta de encapsulado solicitó facturas abonadas por la tarea, facturas no abonadas, especificar montos y demás. Puntualizó que en todos los casos se solicitó fechas, vencimientos, etc.

Rodríguez dijo que prefería no utilizar la herramienta de acceso a la información pero señaló que los pedidos de informes no son contestados en tiempo y forma. Y en oportunidades, no se responde lo solicitado.

“Son una herramienta importante (pero) siempre tenemos alguno fuera de fecha o nos responden con lo que ellos quieren”, concluyó.