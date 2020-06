Florida con déficit superior a $800 millones: “Nos espera un 2021 crítico”

Así lo advirtió el edil y candidato Eduardo Riviezzi. Junto al diputado Carlos Rodríguez y la edila Gabriela Rodríguez realizaron pedidos de informes y acceso a la información pública a organismos e intendencia para conocer las deudas del gobierno local.

El edil Eduardo Riviezzi (FA, candidato a las departamentales) apuntó que se venía generando preocupación por el tema de la finanzas de la intendencia “y desde antes que se corriera el plazo de la elección”.

Sostuvo que hay dos tipos de preocupaciones. “A nivel nacional hay otro gobierno. Y una cosa son los recursos departamentales y otros los nacionales que, en la intendencia, son la mitad de todo el presupuesto”.

Riviezzi explicó que como candidato había solicitado una reunión con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto antes de la pandemia “para ver cuál sería la perspectiva de futuro”.

Florida y sus recursos departamentales tienen un gran compromiso de deuda: la recaudación de patente, un sistema que “le dio muchísima plata a todas las intendencias en tiempo y forma”.

Pero ahora, recordó, “esa plata está comprometida hasta el 2030. Y sabemos que hubo una baja de recursos departamentales”.

Riviezzi, que participó del encuentro junto a la candidata Mariana Lorier, dijo que se analizaron las perspectivas de números que además cambiaron con la pandemia.

“Ahí tenemos una opinión de la OPP y señal que se bajará el porcentaje y sería muy crítico para Florida y otras intendencias.

Lo que quedó claro es que no van a subir (los recursos) y eso va atado a un 3.33% de esas recaudaciones.

Ese recurso están tratando de mantenerlo. Pero eso significa que en el 2021 vamos a estar complicados. Y si vos tenes un porcentaje sobre un recurso que bajará…”

Tras el encuentro con OPP, y donde más allá de especulación se aclaró que el próximo gobierno local será del Partido Nacional o del Frente Amplio, “fuimos invitados a discutir los proyecto con BID”, anunció.

NÚMEROS Y PROVEEDORES

“Tenemos proveedores que no se les paga desde hace mucho tiempo. Es vox populi. Hemos hechos pedidos de informes desde el año pasado. No nos respondieron como se debía. Que cambió el equipo informático, que nos íbamos a enterar en la rendición de cuentas a diciembre de 2019 que todavía no llegó a la Junta y tiene plazo hasta fines de junio”.

“A mí me deben hace un año, a mí me deben 60.000 dólares… a todo el mundo dice que se le debe y esto agravado a la situación que se conoció en la elección nacional”.

Riviezzi recordó una tabla que mostraba como estaban ranqueadas las intendencias y Florida era la más endeudada.

“Estamos en una situación embromada, de endeudamiento y una pandemia que bajará los recursos. Aumentará la morosidad, bajará el dinero real que llega de la OPP y tendremos un 2021 crítico y queremos saber bien dónde estamos parados”.

“López y Enciso salieron a todos los canales a decir que eso no era así. Y pusieron en tela de juicio ese dictamen del déficit acumulado”, repasó.

“Y al final, Guillermo López, que estaba de intendente, dijo: esperemos que en el TCR se liquide todo para ver cuánto era el déficit 2018.

Y pasó exactamente lo mismo en 2017, 2016… siempre criterio distinto, pero siempre cuando la cuenta cierra, el acumulado es más grande”.

Riviezzi dijo durante la conferencia de prensa que el Tribunal se expidió sobre el déficit actual -que la comuna indicó de 616 millones de pesos- y el organismo dijo que se debía incluir los gastos del fideicomiso lo que, al 31 de diciembre 2018, indica $802.547.959 pesos”.

“Las obras de la administración Enciso se pagan para adelante y las paga otro.

Lo mismo dijo de la luz, que se paga solo, y se paga para adelante. Todos tiramos la pelota para adelante”, enfatizó el candidato.

