A vuelo de Pájaro: Enciso recibió cartas credenciales y Pabellón Nacional en rumbo a la embajada

En una ceremonia llevada a cabo en el Palacio Estévez, Carlos Enciso recibió las cartas credenciales y el pabellón nacional por parte del presidente Luis Lacalle Pou.

En el Palacio Estévez, el nuevo embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso recibió por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, las cartas credenciales y el pabellón nacional antes de partir hacia el vecino país.



La ceremonia fue descripta por Enciso como “simbólica e importante” y sobre las recomendaciones o sugerencias que le hizo el presidente uruguayo, Enciso dijo que se basaron sobre todo en tener “siempre el punto de atención en las relaciones bilaterales en alza, en la mejora de muchos aspectos que tienen que ver con la integración económica, y en la importancia de la hidrovía”, que de acuerdo al embajador, ya ha sido un tema conversado entre el presidente uruguayo y el argentino, Alberto Fernández.



En cuanto a la labor que desempeñará en el vecino país, Enciso dijo que no solo tendrá una misión diplomática importante desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social, dada la gran comunidad uruguaya que vive allí.



Y agregó que el entorno económico y social que tiene Argentina y cómo impacta en nuestro país también va a ser un tema de atención que van a tener muy en cuenta durante su gestión.



“Voy a defender los intereses nuestros y eso es tener una buena relación con el gobierno de la República Argentina, por encima de sectores y de temas partidarios”, indicó el nuevo embajador.



A su llegada a Argentina, Enciso deberá hacer 14 días de cuarentena en la residencia de la embajada. “Luego veré cómo son las medidas del gobierno y de la ciudad para poder movilizarme, desde presentar las cartas credenciales en la Cancillería hasta otros actos protocolares y de acción de la embajada en transición. Es un momento difícil, pero es un lindo desafío”, aseguró.



En cuanto a Alberto Fernández, admitió no conocerlo pero sí tener personas de la cancillería y del staff político de Fernández que tienen buena relación con él.



Por último, contó que durante los últimos días estuvo en comunicación con el ex embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano con quien mantiene una buena relación. “En estos días hubo charlas por detalles puntuales, sobre todo recomendaciones como embajador. Independientemente del partido o del gobierno que representó, siempre lo hizo de buena forma y eran de recibo algunas recomendaciones”, indicó.

