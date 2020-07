Cristino: “me compré un arma legal para defenderme”

Horas antes de ser detenido, el empresario dijo que se compró una pistola de aire comprimido “para defenderse”.

Cristino hizo el anuncio “La Tarde es Tuya” (Juan Pablo Silva, FM 92.3) de Florida mientras concedía la última entrevista del programa radial que cerraba su ciclo el pasado martes.

El relacionista público que protagonizó la viralización de un audio con la vicepresidenta Beatriz Argimón, dijo que “no tiene miedo” y aseguró que se compró el arma por un canje publicitario.

“Ahora hice escuchar mi teléfono para que sepan dónde estoy, escuchen todas las llamadas, porque si me llega a pasar algo después no cuento el cuento.

Y con el susto que me pegué que la Vicepresidente me dijo: “mis abogados se van a acercar. ¿Quiénes son los abogados? Los sicarios, obvio.

Eso me dio a entender… porque como yo pasé una depresión y me iba a suicidar, viste. Estaba loco, estaba drogadicto… Entonces, este chico, se suicidó. Esos dijeron algunos blancos ahí y no sé que carajo más”.

Me iban a inventar eso. Lo vamos a hacer suicidar porque está loco. Porque tuvo una depresión de un año y medio tirado en la cama y después se suicidó. Pero no”.

El conductor, Juan Pablo Silva, le consultó porqué estuvo ese tiempo con depresión. Y Cristino acusó un caso de estafa que, según el relacionista, involucra al hijo de la vicepresidenta.

“Por la estafa que me hicieron: U$S 85.000 el Sr. Enrique Quinteros y U$S 32.000 el hijo, Santiago Acuña Argimón. Justo a los tres meses después de mi temporada que me robaron todito, pone su restaurante llamado “Leyenda” (por Leyenda Patria). ¡Oh! Casualidad que dijo que no tenía un peso. Dale, amiga”.

Y siguió: “Vamos a sacar los trapitos al sol y vamos a hablar todo. Ahora no soy más el boludo que me usaba todo el mundo. Ahora van a saber quien es Fernando Cristino.

Decían el boludo, el falopero, el drogadicto, el puto, que el se comía, el novio de Alejandro Roemers. Ojalá fuera. Estaría en Japón bailando el tema de Fer Vázquez”.

BASTA

Cristino dijo que pretende la devolución de bienes y dinero que le estafaron.

“A mí que devuelvan los 85.000 dólares que me estafó, mi camioneta Mercedes Benz que se agarró, y no me asusta Enrique Quinteros por más que mida dos metros… que devuelva todo, él, la mujer que es otra y que de mí no hablen mal. Todos pa dentro. Manga de chorros porque estafan a la gente. Esa es la gente que se tiene que ir del país porque andan cagando a todo el mundo.

Basta de gente así en mi país.

Y el que va con la verdad, va para adelante. Ahora no me calla nadie.

El que no sabe que no hable. Es corta y fácil”.

LA MADRINA, EL TÉ Y LOS DIENTES

“Éramos super amigos. En el 2012 ella me dijo vas a ser mi ahijado de los medios, ok… porque yo, porque yoooo -ella habla así- viste que yo soy política, ¿no?”, comenzó contando sobre su relación con Argimón.

Y aclaró: “Yo te hablo de Beatriz no de la Vicepresidenta. Separen las cosas. Bueno, la madrina me dijo: yo voy a ser tu madrina en los medios, ¿entendés? Bueno, mirá la madrina cómo se portó”.

Según Cristino, “ella era asesora de imagen de mí escuela de modelos. Le pagámos un fijo”.

Y luego le criticó por su aspecto: “Para ser asesor de imagen primero arreglate los dientes, mirá la dentadura que tiene Beatriz Argimón. Si le conseguí gratis a su hijo los aparatos… hay veces que se viste divino y habla y se ríe y pobre… mirá los carteles de Lacalle. ¿Ella no va a tener plata para cambiarse los dientes?”

El relacionista dijo que no es “quilombero” sino justo y sin miedo.

“No soy quilombero. Soy justo. El miedo lo perdí cuando nací. Y si me pegan un tiro mañana, quien va preso. Los que están denunciados.

Si hay Justicia la Fiscal le tendrá que pedir que se vaya. ¿Quién habló del dealer de Luis?¿Yo o ella? ¿Quién metió la pata de que las llamadas se escuchan? ¿Yo hablé de eso? No señora. Usted me llamó para amenazarme y cerrar la boca porque no somos más Beatriz y Luis, ahora cerrá el culo porque yo te paré que mis abogados no te hicieran nada. Te podían hacer algo, entonces te salvé la vida, dos no. Entonces, cuidate, cuidate, cuidate Fernando. Sos joven. ¿Qué quiere decir eso? El que no lo lee es porque es bobo. Yo fui un bobo que no lo leyó y después me dijeron: che, te está amenazando esta vieja. Sí, obvio”.

El relacionista aseguró que si gana “los juicios”, solicitará “medio millón de dólares más daños y perjuicios”.

Y sostuvo que Argimón “colocó” a una amiga. “Su amiga Bottero, muy amiga de ella, en Carrasco, donde toman el té y sus amigos, como el Sr. Puglia.

Mirá las amigas como se colocaron. Capaz que es buena y me tapa la boca, pero no se si puede hacer eso”.

ARMADO, ANTÍA E INTENDENTE

“Tengo un arma también para defenderme. Me compré un arma legal de aire comprimido por $4293 por un canje de publicidad para mi feed. Eso es lo que vendo, mi feed, U$S 250, donde por ejemplo, se vio la foto del Sr. que no me conoce” -por Enrique Antía- y siguió con el intendente de Maldonado, a quien “imitó” por su forma de hablar.

“Es un soberbio… Seee, que pasó Luis Borsari… Yo le dije: ¿Puedo traer mis proveedores? Y me dijo: No. Y quiero ver en qué se gastó 88.000 dólares y me cagó con la pantalla que salía 2500 dólares. Manden esta grabación a Antía porque yo sé. Obvio que tengo una multa por hacer una fiesta sin permiso porque no lo podes hacer de un día para otro”.

Cristino lanzó además que procurará ser candidato a la intendencia de Maldonado.

“La gente me pidió que me tirara para intendente de Maldonado y sacara a la mierda a este viejo. Y lo voy a hacer. Y voy a deschavar todo lo que se robaron en Punta del Este, el lavado de dinero que hay… por favor. ¿No saben que hay lavado ahí, con los millonarios, en los edificios?

¿Sabes quién le presentó en el negocio de Cipriani y la Sra. Directora del San Rafael. Una persona que no lo podría haber hecho porque trabaja en la intendencia y se agarró una comisión casi un millón de dólares.

No lo voy a decir hasta que hablen con él porque me hizo la vida a cuadritos”.

Al cierre de una larga entrevista, Cristino elogió al ex intendente de Florida, el actual embajador en Argentina, Carlos Enciso. “Fue el único que hace todo bien. El Pájaro hace todo bien”, concluyó.