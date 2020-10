Guillermo López: “El elector valoró, la campaña fue sólida y no nos salimos de eje”

“Primero estar a la altura de lo que fue el esfuerzo de tantos compañeros, dirigentes y militantes”. Y por ello, una gira de agradecimiento por los barrios y localidades. Así fue el primer tiempo después de Guillermo López, el intendente electo de Florida que a horas de la elección empezó a recorrer 25 pueblos, localidades y municipios.

Además, para acortar tiempos, ya inició contactos institucionales. Y seguirá con otros políticos en las próximas horas, tras ser recibido por el directorio del Partido Nacional y el presidente Luis Lacalle Pou.

Cuando comenzó su proyección se mudó a Florida y puertas adentro hubo que asumir decisiones, contó en “Primera Hora” (canal Tevé+, Video Cable Florida).

“Fue algo natural de la familia. Pasa a ser una opción de vida y una decisión familiar. Hay un balance delicado y fue un proceso. Cuando quisimos acordar estábamos bailando y después hay que bailar más”, definió.

Después, reconoció que el triunfo superó las expectativas. “Esperábamos un margen y un respaldo, pero no tanto. No esperábamos tanto”, evaluó.

Y siguió, ahora consultado por la gestión bajo escrutinio.

“El plebiscito es natural. Por mi rol, por mi cercanía orgullosamente del Pájaro y su gestión en la manera de hacerlo: hay que estar cerca y no encerrado en un despacho, hay que estar recorriendo el departamento y no solo en una localidad, ciudad o barrio sino constantemente donde se puede influir en la realidad.

Y la defensa era marcando los logros, los objetivos, y un proceso de autocrítica en el que estamos dispuestos a mejorar. Me siento protagonista y lo tenía que defender. El equipo era tras la gestión del Pájaro y había compañeros que teníamos esa obligación junto a la gestión de Andrea y con el agregado que él no se podía defender”, siguió en alusión a la imposibilidad del embajador Enciso de participar en la campaña.

“Cuando sale bien es la satisfacción de compartir esa alegría, agradecer por todas las oportunidades que ha dado y nunca dejamos de sentir el respaldo, apoyo y confianza.

El primer almuerzo fue con el amigo y líder para reafirmar valores y confianza”, confesó.

“Y la defensa era marcando los logros, los objetivos, y un proceso de autocrítica en el que estamos dispuestos a mejorar. Me siento protagonista y lo tenía que defender. El equipo era tras la gestión del Pájaro y había compañeros que teníamos esa obligación junto a la gestión de Andrea y con el agregado que él no se podía defender”

Atribuyó el triunfo a una cuestión multicausal. “El elector valoró, la campaña fue sólida y no nos salimos de eje. Estuvimos tentados, pero no.

Y la militancia y el compromiso. La juventud de la candidatura y otros que se incorporaron fue conmovedor”.

Sobre la estrategia, dijo que en las últimas semanas “apostar a Florida ante un resultado adverso, potenció el margen mayor a lo esperado por un trabajo cuerpo a cuerpo y tapaboca a tapaboca”.

Reconoció a todos, pero destacó que “la Agrupación Manuel Oribe fue la columna vertebral”. “Tal vez el margen siempre estuvo y lo subestimamos en la previa”, reflexionó después.

SACADA Y EQUIPOS

Fue la única vez. López insiste en que no se salió de formas. Pero hubo una oportunidad donde algo “simple” lo superó. “Fui cuatro veces a abrir la sede y la cerradura andaba mal. Los gurises que iban, alguno, ponía la llave al revés. Y el día que yo arrancaba a las 8, estaba trancado.

Les dije: ´Bueno muchachos, ya les dije cuatro veces que tengo que entrar. Si hay que cambiar la cerradura, la puerta o la sede, pero solucionemos´. Fue la única vez que me saqué. Y me lo recuerdan”, repasó entre risas.

Los equipos de una intendencia son claves para el desarrollo de una gestión. “Será muy charlado, en grupo, en equipo y en decisiones colectivas”. Pesará, dijo, la experiencia y la juventud, y la juventud con experiencia. Habrá renovación, y el respaldar a compañeros “para que no se aplanen”.

Y por supuesto, el caudal electoral “que es un mensaje de los floridenses”. “Es una variable pero capaz que hay compañeros con una elección sin el respaldo que esperaban y son un valor”, apuntó.

Dialogo será la propuesta ante la Junta Departamental “con la mente abierta”. A López le preocupan los tiempos. “Las urgencias de la necesidad y esa cuenta regresiva que está ahí.

Podemos dar respuesta, queremos ser coherentes y cumplir con los compromisos”, prometió una vez más.

OTROS MENSAJES

“Lo de Mariana (Lorier) es parte de la señal que veíamos en la gente. Nos aceptaban, nos recibían, nos decían que no compartían nuestro proyecto pero había una tolerancia y respeto. Hay que estar a la altura de ese mensaje”, dijo al citar como ejemplo a la candidata del Frente Amplio por considerar una campaña de tolerancia y propuestas.

Dijo que recibió el mensaje de los tres candidatos del Frente Amplio y que espera una relación constructiva.

Pero hubo más mensajes. Así, resaltó la actitud “muy valiente de Lucho Oliva por dejar su actividad profesional para dedicarse a esta actividad, exponerse y seguramente hacer una gestión que trascienda”. Y saludó a los demás candidatos.

Destacó a Charito Tucuna en medio de una elección competitiva con Martín Mónico, Ruben Frachia, Oribe Barbosa y Eduardo Tapie. “Y sin dudas que vamos a trabajar codo con codo para devolver ese respaldo”, dijo.

El capítulo Sarandí Grande inició con llamado insistente de Cayetano Stopingi. “Y atendimos para que no se malinterpretara. Acá hay un compromiso de reiniciar los contactos. Hace falta resetear en Sarandí Grande. Nuestra actitud será la misma de Casupá y Fray Marcos porque es nuestra obligación. Para bailar se precisan dos y soy orgánicamente optimista y apostando al diálogo en una ciudad como Sarandí Grande a la cual queremos mucho”.

Sobre los 1100 votos en blanco que llegaron del norte fue claro: “Hay un resultado electoral que da un mensaje. Hagámonos cargo sea o no sea intencional. El resultado es el que es. No busco responsabilidad pero es un voto”.

Aprovechó y reconoció entonces al adversario más cercano que tuvo el alcalde reelecto. “A Francisco, a Pancho, a Acerenza, al amigo que hicimos en esta empresa por su valentía, por su trabajo, porque tenía su vida privada, por su relación con la sociedad y se entusiasmó con este proyecto”.

Y siguió: “Sus valores, temple y lo que pasó se pinta de cuerpo y alma a un hombre y los grupos que trabajaron fuerte y hubo una paridad clara. Y ese es otro dato.

Me corresponde a mí y espero que pueda ser intendente. Y todos los grupos políticos que apoyaron. Y avizorábamos que podía ser pareja.

Incluso se habló de aquello que votos que comprometían y no fue tan así”.

“Y atendimos para que no se malinterpretara. Acá hay un compromiso de reiniciar los contactos. Hace falta resetear en Sarandí Grande. Nuestra actitud será la misma de Casupá y Fray Marcos porque es nuestra obligación. Para bailar se precisan dos y soy orgánicamente optimista y apostando al diálogo en una ciudad como Sarandí Grande a la cual queremos mucho”.

CARDAL, SOCIOS Y MÁS NOMBRES

Las prioridades del jefe comunal se dividen entre deseos de tierra adentro y soluciones urgentes. “Abordar el tema del empleo. Y el primer día seguir en transición. Ir a las dependencias claves”.

Después quiere ir a Cardal. Allí, donde creció y votó quiere volver cuanto antes como intendente.

Florida cuenta con importante representación en este período: dos diputados y dos senadores. Y López seguramente espera un ida y vuelta con las jerarquías. “Con Pablo (Lanz) estamos en contacto porque tenemos la responsabilidad de ser socios en un gobierno nacional. Somos coalición multicolor”, apuntó. “Es seguir con la dinámica de alguien muy capacitado”.

“El Chacho es un compañero”, dijo sobre Álvaro Rodríguez Hunter, el diputado de su palo. Y anticipó que habrá agrupación de gobierno con los otros integrantes que están en el gobierno nacional.

En cuanto a Amanda Della Ventura y Carlos Rodríguez “si hace falta tomaremos contacto”. “Queremos estar atentos y siempre serán bienvenidas todas las solicitudes que se propongan”, anticipó.

Macarena Rubio, actual directora de la Secretaría General del ministerio de Industria, suena como nombre a ocupar un lugar al igual que Andrea Brugman, pero López dijo que “no prefiere el manoseo”.

“Las especulaciones las entiendo. No puedo decir más que son importantes. Hay compañeros que están atentos y con las expectativas. No deja de ser un manoseo que no aporta. Hay otras compañeras valiosas, nuevas y compañeros en sintonía. Por suerte hay un menú tan rico que no faltarán compañeros y compañeras.

Yo cuento con el respaldo. Como ellas cuentan con el mío”.