El expresidente José Mujica renunció este martes a su puesto en el Senado. La pandemia de coronavirus precipitó la decisión, según él mismo dijo, ya que padece una enfermedad inmune y siquiera puede ser vacunado contra el virus.

“Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía”, escribió Mujica en una carta leída este martes en sesión extraordinaria del Senado. “Me ha echado la pandemia”, agregó.

“Porque me tiró el virus pa’ fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme”, razonó Mujica a los periodistas que le preguntaron al respecto, según recoge Montevideo Portal.

El también exmandatario Julio María Sanguinetti cumple asimismo su último día en el Senado. Sanguinetti y Mujica obtuvieron sus escaños en las elecciones celebradas en octubre de 2019, pero su avanzada edad (Sanguinetti tiene 84 y Mujica 85) les ha hecho justificar su ausencia del resto del período legislativo, que concluye en 2025.

La sesión aún transcurre y se espera por la palabra de Julio María Sanguinetti.