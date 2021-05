Vega denunció “venganza e intencionalidad” en concurso: “A Cipriani no le gusta lo que digo”

Así lo declaró al programa “Exitorama” (CW33 La Nueva Radio) y confirmó también a FloridAdiariO al señalar que, en caso de avanzar un concurso por el puesto de Jefe de Cirugía, está dispuesto a retirarse.

“El directorio de Asse resolvió llamar a concurso la Jefatura de Cirugía que tengo en el hospital. Obviamente que es una intención política, aclaro. Por mi trayectoria, por mi tiempo, por lo que yo hago… y lo llamaron a concurso porque no les gusta lo que yo digo”, dijo al sorprender con la noticia al finalizar una entrevista con Ruben Mario del Castillo.

“Creen que así me van a amedrentarme, pero no es así”, dijo y acto seguido anunció que analizaba la posibilidad de retirarse del nosocomio donde es un referente al frente del área.

“Lo único triste es que si esto sigue así yo me voy a tener que retirar. Y voy a tener que dejar gente por el camino que no me gustaría”.

El médico, ex diputado del Frente Amplio (MPP) y candidato a intendente en la pasada elección, dijo que “evidentemente hay una decisión”. Y por ello, sostuvo, no se presentará: “No me voy a presentar a un concurso que no tengo chance de ganarlo porque si tienen decidido que me vaya, sacarme, no me van a permitir ganarlo y no les voy a dar ese gusto”.

Aseguró además que tiene “la expectativa que se den cuenta que hay cosas un poquito más importante que mi persona de las que ocuparse”. Y aclaró que “los muchachos de Florida no tienen nada que ver con esto”.

Ahí, marcó además que “les llegó la orden y la tomó (Leonardo) Cipriani porque no le gustó que dijera que él es un vende humo”.

El médico sostiene que al presidente de Asse, “no le gusta lo que yo digo de él. Y cuando sos público el problema es que alguno te puede dar un palo y está dentro de las leyes de juego”.

Vega entiende que sus afirmaciones están “dentro de lo que creo que tengo que decir. Así me fui del parlamento”, dijo en referencia a su renuncia a la banca de diputado y el MPP con quien expresó diferencias sobre decisiones políticas y cuestionamientos a los viajes al exterior.

“Me hago cargo de las consecuencias. No me quejo por eso. Ahora, venganzas porque podes y me sacas de una jefatura que a esta altura del partido es indiscutible para todos mis colegas, me parece que es una cuestión muy menor”.

Además, lo calificó como “vengancita menor” y dijo que tiene claros sus próximos pasos: “Lo tengo resulto. Tengo edad, me voy a ir y creo que hay cosas que en el hospital no se van a seguir haciendo. No se que va a pasar”.

No obstante, dejó una puerta abierta: “Hay una circunstancia en la que podemos conversar, no me cierro y además me importa mucho la gente y no quiero dejarla por el camino, pero si siguen insistiendo con eso, no habrá más remedio”.