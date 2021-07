Ebrio al volante una vez, ebrio al volante otra vez

Un hombre resultó condenado por ley de faltas luego de haber sido intervenido por personal de Brigada de Tránsito en estado de ebriedad la primera y segunda vez.

El domingo el personal de la Brigada de Tránsito se encontraba realizando un control vehicular en una de las cabeceras del Puente Piedra Alta. Allí detuvieron y documentaron al conductor de una camioneta marca Fiat Strada.

No era la primera vez que el hombre, de 66 años, era detenido por agentes del tránsito, al volante y en circunstancia similar.

Y es que al solicitársele la documentación, se constató que carecía de licencia de conducir.

¿Por qué no tenía la libreta? ¡Ya se le había retirado por parte de la Policía en el mes de marzo! Entonces, como ahora, no pasó el control. Aunque no fue por falta de documentación, sino por arrojar resultado positivo en el examen de alcoholemia.

Una vez más, la Policía realizó otra espirometría. Y nuevamente el conductor arrojó resultado positivo. Con todo lo anterior, fue enterada la Justicia de Paz.

Y en las últimas horas, F.O.P.G. resultó condenado como autor penalmente responsable de la falta tipificada en el artículo 365 numeral 3° del Código Penal, imponiéndosele trabajo comunitario por el plazo de siete días.