Dibuje, Fabiel: “La LUC no es mala; 135 artículos nos desdibujan”

“Este el clima en una fuerza constructora y renovadora de donde salimos más que satisfechos”, dijo Fabiel González al evaluar el primer plenario con aire renovador que realizó el Frente Amplio de Florida en las últimas horas y, donde además, decidió pleno apoyo a la comisión por el SÍ.

El edil del Partido Comunista, dijo que las decisiones fueron acordes a novedosos planteos y acciones que necesita la fuerza política.

“Queríamos que los compañeros del interior estuvieran, que fuera en las vicepresidencias, electos y en suma se aprueba algo muy importante porque semana a semana los compañeros del interior van a estar aportando su visión al trabajo”, detalló.

Para González “hay otro tipo de conectividad y fortaleza” entre interior y capital “que tanta falta nos hace”.

APOYAR AL SÍ “CONTRA PARTE DE UNA LEY”

González destacó que la principal actividad ahora, es apoyar a la comisión por el SÍ a la derogación de la LUC. “Esta comisión la llevan adelante actores sociales y el FA es el último en incorporarse”, recordó.

Allí, respondió a recientes discursos del NO en Florida. “Esto no es contra el gobierno sino en defensa propia, para defender todo lo que nos hace sentir como uruguayos. Tampoco es un palo en la rueda; es el ejercicio de la democracia. Esta ley se idea conocido el resultado del balotaje e incluso hay puntos de la campaña electoral que ya no se cumplen.

Entonces, quieren llevarlo a ese terreno pero la discusión tiene que ser más profunda”.

El edil recordó que gran parte de la ley fue votada. “La LUC no es mala, no. Por eso todos lo partidos votaron más de 300 artículos, pero hay 135 que nos desdibujan como uruguayos”.

Según apuntó, hay una necesidad de explicar a la población “porque la complejidad y la confusión también está en la redacción”.