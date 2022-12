¿Futsal con Peñarol, Selección Uruguaya Sub20 o reconocimientos a los campeones de la temporada?

Es que habrá para varios gustos. Así se anunció en las últimas horas desde la dirección de Deportes de la Intendencia.

Mathías Domínguez, director del área, detalló las actividades.

El miércoles 14, a la hora 20:30 y en el Estadio Campeones Olímpicos se disputará un encuentro amistoso entre las selecciones sub 20 de Uruguay y Chile. Es parte de la preparación el próximo torneo sudamericano de la categoría.

Y además: entrada es libre y gratuita.

PEÑAROL OTRA VEZ EN EL 10 DE JULIO

Esta vez con el Futsal. El sábado 17, a la hora 20:30 y en el Estadio 10 de Julio: finales nacionales en categoría sub 20.

Peñarol vs Río Branco. Y también con entrada libre.

RECONOCIENDO CAMPEONES

Los reconocimientos de la temporada no podían faltar. El martes 20 de diciembre a las 18:00 horas se colmará el Salón de Honor del Edificio Comunal.

Allí la intendencia distinguirá a la selección floridense de Futsal recientemente coronada campeona nacional.

También a la selección sub 14 de fútbol campeona nacional de la Copa OFI. Y no faltará distinción para la selección sub 15 vicecampeona nacional de Copa OFI.