Arocena: “Fernando se sumó hace un mes”

Arocena oficializó el apoyo a Fernando Pérez que, a su vez, apuntó que desconocía que varios convencionales de la Manuel Oribe le iban a votar. No obstante, el propio Arocena dijo que “un mes antes” de la convención ya se conocía la propuesta y que, además, se lo había comunicado a los grupos. Reconoció también que mantuvo varios intercambios con Pérez para acordar.

El ex diputado dijo que, como agrupación política, le corresponde participar en una elección y no se puede quedar “como nene caprichoso que nos sentamos en una esquina y pataleamos enojados”.

Sobre el acuerdo con Cayetano Stopingi, dijo que definitivamente cayó: “Era para octubre y para mayo. En su momento, Fernando no estaba en carrera, se sumó a esta realidad hace un mes atrás”.

Un mes atrás Stopingi daba por hecho el acuerdo, Arocena no mostraba desinterés e incluso horas antes de la convención “esperaba” que el candidato fuese “el Tano”.

Pero en conferencia, Arocena dijo que se reunió 15 minutos el día lunes. Luego, apuntó que también se conocía un mes antes de la convención.

Pero además de reconocer que varios días antes todo se estaba conversando tras bambalinas, Arocena incluso reveló sobre conversaciones e intercambios personales.

“Él tuvo la deferencia de llamarme a la casa para decirme lo que iba a hacer. “Esto es a favor de, no es en contra de nadie. Me llamó (también) Gustavo Bello para explicarme que no era contra nosotros”.

Según Arocena, también los grupos sabían. “De la acción que yo tomé hoy, estaban todos los grupos avisados desde hace tiempo. No nos cortamos por la tangente. Siempre fue conversado”, insistió en explicar.

Pero además, el ex legislador recordó un deseo personal. “Es una alegría que Fernando sea candidato, se sumó a esta realidad hará un mes atrás (pero) sin duda alguna no era el candidato. El candidato era quien habla ahora. La ciudadanía manda”, largó, cuando incluso el propio Stopingi había largado junto a él “Tano Intendente”.

“Hoy podemos decir que hay una bandera que nos une, que es la del Partido Nacional, donde cada uno tuvo que ceder un poco”, dijo citando como ejemplo a la coalición multicolor.