Pérez y los convencionales de la 62: “Se ve que hubo consenso, yo desconocía”

El candidato afirmó que no supo de los convencionales que le apoyaban. Enciso reconoció hace algunos días que fueron con el nombre anotado.

Pérez dijo que recibió el apoyo de Arocena y la lista 40 “con honor”. Y habló de temas sobre su programa de gobierno: “Austeridad administrativa, la seguridad pública y la colaboración de la intendencia en dicho tema, y la vuelta de las comisiones barriales”.

Además, anticipó que inaugura local propio y será en 18 de Julio e Independencia, frente a la Asociación Rural.

Al ser consultado, Pérez insistió en su independencia de la agrupación Manuel Oribe. “Tenemos absoluta independencia con la 62. Somos un grupo independiente. Si fuera de la 62 tendría que estar en la 62. Y no lo estoy”.

Respecto de que el grueso de los convencionales que le acompañaron fueron de la Manuel Oribe, Pérez dijo que fue “un consenso” que desconocía.

“Se ve que hubo consenso al perfil que yo tenía que podía servir como persona de unidad del partido”.

Hace solo algunos días, tras la convención, y en lo micrófonos de CW33 La Nueva Radio, el líder de la agrupación nacionalista, Carlos Enciso, reconoció que incluso los convencionales fueron con el nombre anotado.

Pérez insistió en que le votaron por su perfil. “Yo trato no de dinamitar puentes sino de buscar unión a pesar de la discrepancia. Nosotros podemos tener mucha discrepancia con la 62 y la vamos a marcar en cuanto a la administración Enciso, pero lo vamos a decir con altura como corresponde y buscando la unidad de partido”.

Después, volvió a explicar: “A mí me dijeron que había consenso. Yo no hablé con ningún convencional. No tuve nada que ver con las negociaciones que hubo. Si Stopingi tenía 24 votos y quedó con 19, no se lo que pasó”.