Pocas pero buenas: hubo lluvias en casi todos los puntos

Las precipitaciones de la madrugada apaciguan un poco el déficit hídrico y hubo picos de hasta 40 milímetros en el campo.

Así lo confirmaron el jefe del Centro Coordinador de Emergencia, Cono Arrúa, que indicó sobre los reportes desde diferentes localidades. Y el Jefe de la estación de Inumet, en Florida, Luis Martínez.

En el Norte, por ejemplo -Goñi, Sarandí Grande y La Cruz- puntos muy afectados por la falta de lluvias, los pluviómetros marcaron 40, 39 y 21 milímetros.

También el Este registró promedios de 15 milímetros en Chamizo, Fray Marcos y Cerro Colorado, entre otros.

Al Sur, en tanto, las lluvias no fueron de intensidad y no superaron los 10 milímetros. No obstante, la precipitación durante la noche tiene un impacto más positivo, principalmente para los cultivos.

“Las aguas alivian un poco un déficit que, lamentablemente, en la ciudad no se nota pero en el campo está más que claro. No en vano, llevamos entregados 175.000 litros de agua en diferentes puntos”, dijo Arrúa.

LLUVIA LENTA, IDEAL PARA CULTIVOS

Para Martínez, en tanto, fue importante “la forma en que llovió, más allá de la cantidad”.

“Es cierto que no fueron muchas, pero fueron en la noche, lentas y hasta con episodios de aisladas y fuertes en algunos puntos”, dijo el jefe de la oficina local de Inumet.

Agregó que es positivo el impacto en plantaciones y el campo. “Eso impacta muy bien en las tierras y cultivos que pueden retener mucho más”.

“Además, las temperaturas también aflojarán un poco y eso será positivo. Hay, además, lugares puntuales con buenos acumulados”, concluyó.