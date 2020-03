¡Ah, machos machetes con machetes!

Juvenal 😯 desconcertado está, ante la proliferación de machetes que ha tenido lugar en la patria agauchada.

Dos machetes ha logrado confiscar con gran valía la 👮‍♀️ policía 🚨. A un malabarista. Los usaba, el muy sotreta, para hacer malabares y así recaudar algunas monedetas.

Machetes resultaron los USU, al manifestar que no quieren ayudar a los necesitados. No les gusta que los obliguen. Y si no los obligan, no quieren. Que no los tomen por pasmados.

Machetes por doquier, en la Patria Gaucha de Tacuarembó. Pero esos son machetes tradicionalistas, no malabaristas. Nadita que ver, bó.

De más está decir que son distintas formas de machetismos, la de estos machetes. Sin aforismos.

El que usa mini machetito es el ministrito. Pobrecito. Cuchillito en mondonguito, el muy pillito.