Juvenal mirando laicidades y laicidades…

Chirolope viola a la pobre laicidad.

La Bianchi está en estertores, pidiendo LA DESTITUCIÓN de los jerarcas de Secundaria que adhirieron a la campaña de Martínez y Villar. Insólitamente, estos inspectores ya fueron sancionados con cinco días de suspensión con retención de haberes.

Parece que, como son docentes que obtuvieron sus títulos por concurso, no estarían habilitados para hacer conocer sus preferencias políticas. De locos.

Parece que los blancachos tienen una percepción algo especial de lo que es la VIOLACIÓN DE LA LAICIDAD EN LA EDUCACIÓN. Ya hacen el ridículo, una vez más.

Enciso quería atacar a los docentes de Florida que se habían mancomunado para hacer conocer su adhesión a la fórmula Martínez Villar.

Estaba como loquito 🤪 en CW 33, dando manija en tal sentido. Juvenal recuerda que un docente fue a reclamar derecho a réplica, al propio estudio de la empresa calachística. No lo dejaron entrar a hacer uso del micrófono, y Del Palacio enseguida salió a atacarlo “porque no iba a ir a hacerse el vivo, con amenazas”. Bien resguardado, el Pajarillo. Graznando tranqui sus falsedades en su jaulam1200. Después, también se despachó en su feudo íntimo, el comité/nido 62. Juvenal recuerda que la grabación de estos otros graznidos fue presentada por Alexis, a los “DOCENTES CON DANIEL MARTÍNEZ” que visitaron los estudios de TV+. Ellos le respondieron a Enciso y a su escudero ex catalán, el inefable Tanocho Lacoste. Este paje pajarístico había decretado que la Junta Departamental no iba a seguir ayudando a las escuelas si no mediaba autorización de la Inspección Departamental.

Eran unos días de urgencias electoreras. La Directora de una escuela de la ciudad había expulsado a un mago que había pretendido hacer propaganda a la ADMENCISO dentro de las mismísimas aulas.

Los docentes “atacaban a la laicidad” si andaban en la vía pública haciendo boca a boca pretendiendo salvar a la población del suicidio pompístico. El 🎩 mago de Enciso no atacaba la laicidad, entrando a las escuelas sin permiso de la Inspección Departamental de Escuelas. Cómico.

Ahora, la página oficial de la IDF hace proselitismo político desembozadamente. ¿Se indignarán la Bianchi, el excelso 🐦 Ave, y el inefable Tatinacchi Lacoste?

Tocaron fondo, muchachos. ¡Atento Dardo! 🎯