Bordaberry positivo por coronavirus

El ex senador Pedro Bordaberry anunció que dio positivo a coronavirus.

La información la adelantó el propio Bordaberry, según indicó Montevideo Portal. Con este, serían siete los casos en Uruguay.

El ex senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry confirmó este domingo por la tarde a través de un video divulgado en las redes sociales que dio positivo y es portador del Covid-19.

“Hola, amigos, les cuente que me dio positivo el coronavirus. No estuve en la China, ni en España, ni en ningún casamiento, así que no sé. Se dio. Me acaban de informar”, comenzó contando.

El empresario y político dijo que se siente como si tuviera una “gripe un poquito más fuerte”, dijo que le duelen las piernas y tiene fiebre. “No tanta, pero tengo”.

“Nada. Me dio positivo y no más que eso. Les cuento para que se enteren por mí”, dijo y apuntó que desde el martes, cuando comenzó a tener síntomas, estuvo aislado totalmente. “Restringí al mínimo el contacto con personas”, añadió y agradeció al personal de la salud que lo atendió.

Fuente: Montevideo Portal