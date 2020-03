Gobierno anunció creación del “fondo coronavirus” y confirmó descuentos de entre 5% y 20% a funcionarios públicos

El fondo se va a nutrir de las arcas públicas y también de los ingresos y retribuciones de los funcionarios públicos. El monto será del 20% al presidente, ministros, legisladores, directores de entes autónomos y servicios descentralizados.

Y en escalas del 5 al 20% a aquellos salarios que excedan los $80.000 pesos mensuales líquidos. “Sabemos que el Uruguay está pasando mal. Hay un sinnúmero de uruguayos que está sin trabajo y todos tenemos que empujar el carro”. La recaudación por esta y las otras medidas aplicadas por el gobierno será de unos $400.000 millones de dólares.

Salud, “por obvias razones” y Poder Judicial, no aplican en el descuento, indicó Luis Lacalle Pou. Sí aplica para las altas jubilaciones públicas. “Esto no es ahorro, es para gastar. Esto es solidaridad pura”.

El descuento incluye al presidente, ministros, legisladores, cargos políticas y directores de entes públicos y servicios descentralizados.

Según el anuncio la medida es por dos meses. “Son sueldos altos, no son sueldos que no pueden parar la olla. Si bien no habrá un aplauso estoy seguro que Uruguay entenderá que se necesita”

