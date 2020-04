Dirigente del club Rentistas es la víctima 12 por coronavirus

José Pino Marciano, vicepresidente de Rentistas, perdió la vida este martes por coronavirus tras casi un mes internado en el CTI de la Asociación Española, donde estuvo en situación crítica y con respirador por varias semanas, confirmó Montevideo Portal.

La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Salud Pública a Montevideo Portal, por lo que se trata de la 12.ª víctima en Uruguay.

Además de sus 68 años de edad, otros factores lo hacían ser considerado “población de riesgo”. Había sido operado del corazón y tenía diabetes, por lo que su estado era más que delicado tras un primer diagnóstico de congestión. Fue el primer internado en CTI por COVID-19.

Pino Marciano, quien acompañó a la selección uruguaya en reiteradas oportunidades en el exterior, estuvo en una partida de cartas organizada por sus amigos el sábado 14 de marzo. Así lo confirmó a distintos medios radiales el contratista Flavio Perchman, quien al igual que el resto de los presentes contrajo coronavirus esa tarde. Uno de ellos está en CTI.

“El viernes 13 se había suspendido la etapa y los que abarcamos el fin de semana con deporte nos quedamos vacíos, por lo que el sábado 14 nos juntamos cinco amigos a jugar a las cartas, cosa que solíamos hacer. Estuvimos cinco horas”, contó Perchman a Sport 890 el 3 de abril.

“Había uno de los amigos que evidentemente venía infectado pero no lo sabía, y los demás tampoco. A Pino Marciano se le veía que no estaba al 100% e incubando una gripe, pero no estaba en la cabeza de nadie que pudiera tener el coronavirus”, reconoció en ese entonces el contratista.

“Pino estuvo una semana mal, llamando a la mutualista de él, y cada vez que lo vieron le dijeron que era una congestión. Tenía todos los síntomas del coronavirus, hasta que el lunes 23 de mañana lo terminaron internando. Para mí tarde. Si lo hubieran diagnosticado antes, hubiera entrado la hospital en mejores condiciones. Viene peleándola. Es un cuadro difícil”, narró Perchman.

Con información de futbol.uy