Intersindical Florida: “Urge tomar medidas ante la emergencia social, económica y laboral del departamento”

La intersindical solicitó mayores acciones para los trabajadores como mensaje conmemorativo de este 1º de mayo.

Este 1º de mayo, tan particular por el contexto histórico en el que transcurre,

exige una vez más redoblar nuestro compromiso de solidaridad como clase con

el legado universal de la lucha de las trabajadoras y trabajadores del mundo, que

simbolizan la figura de los Mártires de Chicago: Engel, Fischer, Fielden,

Parson, Lingg, Schawab, Spies y Neebe, y dan origen al día de huelga

universal.

La humanidad enfrenta en estos días uno de los desafíos más trascendentes que

le ha tocado asumir. La pandemia desatada por una nueva cepa del

Coronavirus desató en todo el planeta una gran crisis sanitaria, económica y

social. Un virus que desnudó las injusticias estructurales de un sistema pensando

al servicio de la tasa de ganancia del capital y no del desarrollo integral de las

personas.

El impacto de esta crisis sanitaria tiene también en nuestro país un duro impacto.

A las dolorosas muertes generadas por el Covid-19, enfermedad para la que al

día de hoy no existe un tratamiento probado que permita eliminarla, se suman

situaciones dolorosas generadas por el impacto social y económico de la crisis

generada.



Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores en el subsidio por desempleo,

cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que por su situación de

informalidad se encuentran desamparados frente a la paralización de sus

actividades económicas.

Las enormes fortalezas que implican un Sistema de Salud de cobertura universal,

una sociedad que luego de 15 años consecutivos de crecimiento tiene niveles

importantes de cohesión social, presenta igualmente durísimas situaciones que

la actual coyuntura desnuda con crudeza.

La humanidad se encuentra en una cruz de caminos, que pone blanco sobre

negro desigualdades estructurales que generan enormes injusticas sociales,

amplificadas en el actual escenario de crisis. El desafío planteado es una

respuesta integral que atienda las especificidades, pero que bajo la premisa de

no dejar a ningún compatriota por el camino, siente las bases de un ámbito de

diálogo nacional para enfrentar la situación, contemplando la multiplicidad de

miradas existentes en la sociedad.

El PIT-CNT, en conjunto con el entramado de organizaciones sociales que

compone la Intersocial, puso sobre la mesa una batería de propuestas que

abordan globalmente las consecuencias sociales presentadas por el escenario

actual.

Como respuesta a esta situación, levantamos la plataforma de la Intersocial,

que consideramos de imprescindible aplicación mientras dure la pandemia:

Creación de una renta transitoria de emergencia que asegure que todas las

uruguayas y uruguayos cuenten con un ingreso mínimo que les permita

acceder a bienes y servicios básicos mientras dure esta situación. Implementar medidas de protección a las pequeñas y medianas empresas que

garanticen los puestos de trabajo. Las medidas que instrumente el gobierno

deben tener como contrapartida el mantenimiento del empleo. Reclamar a las empresas que en estas circunstancias de crisis no tomen

medidas unilaterales al margen de la negociación colectiva. Prohibir los

descuentos salariales o adelanto de vacaciones para los trabajadores y las

trabajadoras que -por integrar grupos de riesgo- han accedido a una licencia

médica en el marco de la emergencia. Flexibilizar y diferir el pago de tarifas públicas, tributos, corte de servicios,

alquileres y desalojos. Implementar políticas focalizadas de rebajas de las

tarifas públicas para quienes menos tienen.

Congelar alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por seis meses. Exhortar al

Banco Central a que instruya a las instituciones financieras privadas para poder

realizar lo mismo en el caso de las tarjetas de crédito y prestamos sociales. Aplicar un control de precios de la canasta sanitaria y de insumos, alimentos

básicos y garrafas de gas. Es necesario que el Estado fije precios de referencia

y controle los mismos. Controlar rigurosamente la especulación y lucro indebido de quienes quieren

beneficiarse con ganancias extraordinarias en esta situación dramática. Proteger con todos los insumos necesarios a los trabajadores y trabajadoras

de la salud y a la totalidad de trabajadoras y trabajadores públicos y privados que

están al servicio de nuestro pueblo enfrentando a esta crisis en la primera línea. Destinar una partida presupuestaria extraordinaria para que todos los

centros educativos cuenten con las medidas necesarias de higiene y seguridad

sanitaria para estudiantes, funcionarios y docentes en el retorno a clases. Dotar de elementos de higiene y seguridad a todo el transporte público,

además de poner en circulación unidades suficientes para que no viajen con

personas paradas, ni con todos los asientos ocupados. No implementar los anuncios de reducción del gasto público en el momento

en que más recursos se requieren para atender la emergencia. Garantizar acceso a la salud para todas las personas enfocada en

pacientes crónicos, con enfermedades preexistentes, brindando la atención

necesaria en los barrios y zonas periféricas de todo el país. Aplicar una batería de medidas que permitan combatir la violencia de

género en el contexto de actual aislamiento social y autoconfinamiento. Sin

embargo, esta plataforma de la Intersocial que refleja el concepto artiguista de

lograr que los más infelices sean los más privilegiados no es lo que está

predominando.

El Plenario Intersindical de Florida, entiende que en el Departamento, no han

sido suficientes las medidas tomadas para paliar la situación de las trabajadoras

y los trabajadores que se han visto perjudicados por la disminución o suspensión

de sus ingresos.

Urge tomar medidas ante la emergencia social, económica y laboral del

Departamento.

ADES – ADEOM – FFOSE – SAT – SOLPA – SUTD – FFSP – AFUTU

UMNRA – SUINAU – FUESCY – AFMIT – STTL

Plenario Intersindical de Florida.

Florida, 1 de mayo de 2020