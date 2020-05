Lacalle Pou: “No sabemos cuánto demorará la nueva normalidad”

Además, el mandatario actualizó sobre datos de coronavirus: 193 activos y 447 recuperados. “Hoy hubo 7 positivos de 866 análisis”, afirmó.

El presidente Luis Lacalle Pou abrió así una teleconferencia para los medios del interior del país, algunos de los cuales participaron en la modalidad a través de conexiones de video desde diferentes puntos del país.

“Cuánto demorará la nueva normalidad no sabemos (…) pero estamos generando alivios para los sectores”.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aportó además sobre el punto y dijo que las empresas más afectadas están siendo asistidas.

El presidente dijo que se recibieron los test aleatorios que se hicieron en la construcción y que los resultados positivos fueron cero. “Se hizo un sistema de test aleatorio en la construcción, superando los 430 test y el resultado que tuvimos en la noche de ayer es que hay cero activos, cero positivos en estos casos”, aseguró Lacalle.

“Esto no quiere decir que no hay ningún caso en todos los operarios de la construcción, sí debemos de decir que no ha habido un contagio masivo y que el efecto de la apertura de esta actividad nos permite seguir evaluando la apertura de otras actividades”, agregó.

En este sentido, Lacalle anunció se va a “reiniciar la atención pública en distintas oficinas con un protocolo que fue consensuada con los propios funcionarios de la administración pública”, pero no especificó cuáles serán esas oficinas. Además, agregó que se está evaluando la apertura de más actividades como la educación o actividades comerciales.

“Nosotros sabemos que cada decisión del gobierno depende de la población. Hay que ser muy cuidadosos, estamos con la tranquilidad de estar bien asesorados y que hay un respaldo político, técnico y científico. ¿Cuánto va a demorar? No lo sabemos, obviamente termina dependiendo de la conducta de los uruguayos, hemos apelado a la responsabilidad individual que los uruguayos lo han podido llevar adelante”, agregó el presidente.

Más información en minutos…