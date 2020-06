Bartol sobre dichos de la directora del Mides: “es una pelotudez”

El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, dijo a Montevideo Portal que su cartera estudia separar del cargo a la directora de Florida Mirna Guadalupe, tras su comentario “poco feliz” sobre la gente en situación de calle: “Lo que dijo es una pelotudez”, cita Montevideo Portal en referencia a una consulta realizada al jerarca.

Consultado sobre este tema, Bartol dijo que se estudia separarla del cargo por su declaración, “pero no es consecuencia de algo que haya hecho o no hecho el ministerio”.

“Fue una expresión poco feliz respecto a la gente en situación de calle. En el fondo, lo que dijo es una pelotudez, es eso, una pelotudez, pero no veo que el ministerio haya hecho algo malo, ni acciones reprobables. Hay un comentario que es una pelotudez, eso de ‘la carpa calentita’. (…) Su director nacional es el director de Gestión Territorial, Alejandro Sciarra. Él estaba viendo qué hacía con ese caso”, afirmó.

El hecho ocurrió hace un par de días, cuando Guadalupe fue consultada sobre la gente en situación de calle y respondió: “Es tétrico, es horrible que la gente esté en situación de calle. Para mí es malo, al menos que no moleste, pero hay gente que está en situación de calle y que es peligrosa”.

“Conozco a un señor en situación de calle que no hace ninguna maldad, que está en Mendoza Chico, en medio del campo, que fui a darle una canasta y el hombre está bien, su carpa está calentita, él hace fuego ahí, tiene una huerta, le gusta estar ahí, no molesta a nadie. Pero hay otras personas que están drogadas, son peligrosas para la sociedad, para el hijo de usted y la abuelita que va de noche por la calle. Hay gente que no está bien que esté de noche en la calle esperando algo”, afirmó.

MIRÁ EL MOMENTO: