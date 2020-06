Directora del Mides Florida: “Gente peligrosa” y “carpa calentita”

Así lo expresó Mirna Guadalupe. La nueva directora de la oficina territorial del Mides en Florida citó ejemplos y dijo que hay un hombre en situación de calle que tiene “la carpa calentita”. Guadalupe es también edil del Partido Nacional y concurre a la Junta Departamental también para ejercer su actividad legislativa.

“No sé lo que dijo el Sr. Larrañaga con respecto al tema. En mi opinión, que no vale nada, habría que hacerlo con una ley. Para mí es tétrico, es horrible la situación de calle”, comenzó al ser consultada por el anunció del ministerio del Interior de reubicación de personas en situación de vulnerabilidad.

“Para mí es malo, al menos que no molesten, pero hay gente que está en situación de calle y que es peligrosa en situación de calle. Yo, por ejemplo, conozco un señor en esta situación de calle que no hace ninguna maldad, que está en Mendoza Chico (15 kilómetros al sur de Florida).

Está en medio del campo, yo le fui a ver la carpa, le llevé una canasta y el hombre está bien.

Su carpa está calentita, él hace fuego ahí, tiene una huerta, le gusta estar ahí…no molesta a nadie. Está bien. Esa persona no

le veo gran… está bien el hombre pero hay otra persona… otras personas que están drogadas, son peligrosas para la sociedad, son peligrosas para el hijo de usted, para la abuelita que va de noche en la calle… esa gente está drogada de noche, es peligrosa (…) hay gente que no está bien que esté de noche en la calle esperando algo.

Hay gente que está drogada esperando algo, que suceda algo… yo no estoy esperando al ministerio del Interior.

Estoy esperando que se hagan leyes del tema que nos ayuden en la situación”, refirió.

Pero los ejemplos no terminaron ahí. Luego siguió explayándose sobre la situación de un joven de 18 años.

“Hay un chico que está en situación de calle que no quiere ir a

ningún lado, tiene 18 años y tiene un problema patológico y él está medicado.

Quiere seguir en la calle y hablé con ASSE ayer. Le dieron una pensión para la medicación, pero este chico no toma los medicamentos. Está en situación de calle y no se puede hacer nada.

La familia tampoco quiere hacer nada con él porque está cansada de él… ¿Y? ¿Y? ¿Quién hace algo? Esto hay que legislar, hay que meterle el

diente y ese chico ¿Qué hizo ayer de noche con la lluvia? ¿Dónde estuvo?”, concluyó.