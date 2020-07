“Nadie cante victoria: estamos en el medio de la pandemia”

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que será estricto en controles y además hizo anuncios por aperturas de algunas actividades.

El mandatario volvió a realizar una conferencia en horario central acompañado por el ministro de Salud, Daniel Salinas, el presidente de Asse, Leonardo Cipriani y el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

La preocupación: el rebrote de casos de #COVIDー19 ante la apertura de actividades, los movimientos en la población y el reporte de casos en centro de salud.

Lacalle habló con claridad a quienes realizan fiestas clandestinas. “A la barra joven: no se pueden hacer fiestas clandestinas y vamos a ser estrictos”.

“Estamos en el sexto brote de la pandemia, por lo que nos pareció oportuno informar y responder las preguntas que la prensa tiene”, dijo Lacalle.

El presidente recordó las medidas tomadas en Rivera y en Treinta y Tres por brotes anteriores, medidas que “se siguen aplicando”.

“Uruguay ha vuelto a muchas de las actividades. Todavía tenemos en carpeta la aprobación de protocolos de apertura”, sostuvo Lacalle y señaló que “no se puede abrir todo al mismo tiempo”.

“A medida de que la economía se abrió van a haber brotes”, dijo Lacalle. “Estamos en el medio de la pandemia, acá no terminó nada”, agregó.

“A la barra joven… no se pueden hacer fiestas. Vamos a ser muy firmes con esto, vamos a inspeccionar y sancionar. Atenta contra todas las medidas sanitarias que se han recomendado”, aseguró.

Con respecto a este último brote se decidió “hisopar a quienes se vayan a internar en centros médicos de Montevideo y Canelones“. Lacalle dijo que esta medida es desde ahora y “hasta nuevo aviso”.

“La conferencia de hoy no es para generar alarma, sino para informar”, afirmó el presidente.

El presidente aseguró que por el momento “no habrá marcha atrás” en la apertura de los distintos rubros de la actividad. ” “Estamos en medio de la pandemia, que nadie cante victoria”, comentó.

“El que anda sin tapabocas o no se cuida es por desidia y egoísmo, no porque no sepa las medidas de prevención. Confinamiento obligatorio no hubo ni va a haber”, señaló Lacalle.

Lacalle se refirió también a la apertura de teatros. “Tuvimos una reunión con el ministro de Salud Pública y el director de la OPP para chequear como vienen los protocolos”, comentó.

“Tenemos en la gatera el protocolo para teatros pronto para aprobar, con algunos requisitos”, dijo el presidente.

Con información de Montevideo Portal