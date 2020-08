Mariana largó “cruzada” frente a la intendencia “agencia de empleo de la 62”

La candidata del Frente Amplio, Mariana Lorier, dijo que será una tarea difícil recuperar la intendencia pero un desafío que comparó con su vida.

Lorier tuvo un fuerte respaldo del Frente Amplio encabezado por el presidente de la fuerza política, Javier Mirando y un cúmulo de autoridades, dirigentes y militantes.

Las senadoras Amanda Della Ventura, Constanza Moreira, Sandra Lazo, Liam Kechichian y sus pares Juan Castillo, Mario Bergara, José Carlos Mahia y el diputado Carlos Rodríguez así como el ex intendente Juan Giachetto junto a ediles y dirigentes de la fuerza política completaron la mesa y acto posterior.

Lorier abrió una conferencia de prensa previa al acto recordando el pasado reciente que tuvo a sus padres como protagonistas.

Luego presentó a la primera línea en la que estarán Susana Nieto, Julio Tambasco, Felipe Jaurena y Servando Echeverría rumbo a la Junta Departamental.

Después apuntó al programa. La preocupación por el reciclaje fue lo primero.

“¿Qué gobierno queremos llevar adelante?”, cuestionó y lamentó que “la intendencia sea una agencia de empleo de la lista 62 del Partido Nacional”.



El trabajo, dijo, es preocupante. No sé hará demagogia ni se prometerán espejos de colores, pero dijo que la comuna será articuladora para la generación de empleo.

Anunció que se capacitará al funcionario municipal y mostró preocupación por los recortes que se vienen.

“La gestión tendrá una impronta de amplio control social a través de espacios de participación. Y anunció el retorno del Presupuesto Participativo.

Saludó a Juan Giachetto como “muestra de austeridad y como ejemplo de un antes y un después para Florida”.

“¿Por qué no convertir el Mercado Municipal en un espacio donde jóvenes, emprendedores y comercio trabajen en solidaridad y cooperación?”, anticipó sobre uno de los objetivos.

Susana Nieto abrió la conferencia señalando que la tarea sería “cruzar y entrar” en alusión al local frente a la intendencia. Pero para Lorier será más una cruzada.

“Mi vida no ha sido fácil. Pasamos de docentes a verduleros y también Juan (Giachetto) recibió así (una comuna con déficit) y terminó con superávit”, citó.

Para contar con dineros para la gestión, apuntó a bajar asesores, formar municipales con los cuales se cuenta, contar con equipos eficientes “y no por conveniencia”, en otro tiro directo a la actual gestión.

Advirtió que la recuperación “será por etapas”. “Uno escucha en Florida: me debe la intendencia, me debe la intendencia.

Habrá que revertir por etapas. El Frente Amplio ya hizo un buen gobierno y lo vamos a hacer otra vez para poder decir: ¡festejen floridenses!”, cerró.