Nostalgia de la nostalgia: “Hay que saltearse este 24; vamos a salir a fiscalizar”

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por las fiestas en la Noche de la Nostalgia el próximo 24 de agosto. “Todos fuimos jóvenes, algunos hace más tiempo que otros y no nos perdíamos un 24, queríamos salir. Obviamente que pedirle a un chiquilín esto es complicado. Creo que las nuevas generaciones tienen conciencia del común, tienen conciencia social”, comenzó reflexionando sobre el asunto.

“Hay que saltearse este 24, que lo hagan con voluntad porque si no lo hacen con voluntad aparte vamos a salir a fiscalizar”, agregó después.

Y siguió son sugerencias. “Sería mucho más lindo que los gurises digan ‘no nos vamos a juntar, hacemos el concierto vía Zoom’, es un día”.

El primer mandatario recordó un evento muy particular aunque sin mencionarlo. “No queremos generar alarma, pero acuérdense lo que pasó en una fiesta cuando el coronavirus no andaba en la vuelta. Ahora anda en la vuelta”, dijo en clara alusión al suceso que generó todo tipo de reacciones en su momento cuando se detectaron casos en un casamiento de Carrasco.

“Estamos infinitamente mejor que otros países, pero está en la vuelta”, insistió.

“Hay que ser responsables. Entiendo que la barra joven quiere salir, yo hacía exactamente lo mismo. No me perdía un 24, pero este 24 a todos, a los gurises y no tan gurises, que se queden en las casas”, añadió.

Por último, consultado sobre el accionar del gobierno para fiscalizar respondió: “Va a haber un operativo importante con el Ministerio del Interior y las intendencias” y sostuvo que se trabajará junto al Ministerio de Salud Pública y si es necesario con la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU).