Condenaron a femicida de “La Macana”: 24 años de prisión

“El Canario” Wilson Alfredo H.S. fue el autor de cuatro macetazos y tres puñaladas contra su ex pareja.

El femicida de Adriana Teresita Fontes Luzardo, una mujer de 49 años y madre de tres hijas, seguirá en prisión luego de estar casi un año con preventiva.

La condena de homicidio muy especialmente agravado por femicidio se conoció tras la aplicación de una nueva figura: proceso simplificado, donde la Fiscalía solicita al juez la citación inmediata. En este caso, la Dra. Lucía Nogueira solicitó el proceso a la Juez Dra. Victoria Abraham que estableció rápidamente el avance de la figura.

La pena establecida es de 24 años y seis meses de prisión. El autor reconoció los hechos, uno de los detalles para aplicar este proceso. Se trata del primer caso en Florida y probablemente del país.

SIN ARREPENTIMIENTO

Luego del penosos suceso, en setiembre de 2019 y a sus 53 años Alfredo H. contó a algunos allegados que pensó en quitarse la vida. Después, la defensa a cargo de la Dra. Victoria Muraña, lo ratificó en la audiencia.

Además, hubo algunas actitudes “extrañas”. Después de matarla le tapó con una frazada, guardó el pesado martillo maceta y también el cuchillo. También, antes de ir a confesarse ante la Seccional 7ma. de Florida, se cambió de ropa y guardó la otra en el ropero, doblada.

Esto motivó el pedido de pericia psiquiátrica.

El hombre no se arrepintió más que por sus padres. “Están medios solos. Son gente muy mayor. Ahora vaya a saber”, dijo Eduardo, un vecino de La Macana, la localidad ubicada a 9 kilómetros al este de la ciudad de Florida que en esa oportunidad sufrió un sacudón por el caso.

Ante la fiscal penal Gabriela Rusiñol, el imputado dejó en claro su intención respecto a su ex pareja muerta: “Ella es mía o de nadie”, contó, según la fiscal que “él tenía la intención de retomar y que no hubiese otra persona”.

PREMEDITÓ, ESPERÓ, MATÓ

En la audiencia, y desde que bajó el móvil del GRT, Alfredo H. se mostró casi vacío. Tenía la ropa que raramente se había cambiado sin razón aparente. Una gorra de lana le cubría la cabeza.

A cargo de la jueza Dra. Victoria Abraham al hombre le costaba comprender. Después empezó la exposición de los hechos.

Alfredo H. había engañado a su ex mujer diciéndole que no estaba en la casa. Dijo que estaba en un trabajo en Paso Severino (la represa de agua de OSE) y que los perros “hacía dos días que no comían”.

No se sabrá si Adriana sospechó. Pero si que antes de llegar se cercioró de que no estuviera. “Él andaba en un auto, pero lo dejó en otra casa, frente a la escuela”, supo FloridAdiariO.

En la vivienda de Mevir, a unos 800 metros, parecía que no había nadie. A una vecina también se le preguntó, pero dijo que no había notado que hubiese alguien. Alfredo fue sigiloso.

Desde la separación, una maestra traía a Adriana que cumplía con su tarea de cocinar en la escuela.

La dejó en la puerta de la casa. No sospechó nada.

El hombre esperaba. Estaba bajo de la cama de una de sus hijas, el mismo lugar donde después guardaría una de las armas, bajó el colchón.

Adriana subió a la silla. Aprovecharía su viaje para sacar algunas cosas. Pero Alfredo fue por detrás y le acertó cuatro macetazos en varias partes del cráneo. No conforme, le asestó tres puñaladas, todas del lado izquierdo, una en el tórax, otra a la altura del riñón y otra más abajo.

Después, el cambio de actitud. Lavó sus manos, tapó el cuerpo, se cambió de ropa, fue la comisaría y confesó sin más.

Rusiñol dijo que claramente configuró el femicidio. Y que había elementos graves. Solicitó entonces la prisión preventiva de 180 días para el acusado mientras que se extendió hasta ahora.

Aunque Rusiñol lo marcó, la defensa rechazó el riesgo de fuga, recordó que todo acusado tiene derecho a esperar el juicio en libertad, que se entregó y que era una persona que manifestó su intención de quitarse la vida.

“La defensa no se opuso a la formalización pero si se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva porque entendía que no se fundamentaba la medida en base a los alegatos de fiscalía”, indicó.

Allí, solicitó la pericia psiquiátrica entre otros elementos, por las acciones después de dar muerte y por su manifestación.

Finalmente, la Dra, Victoria Abraham, hizo el lugar al pedido de fiscalía y estableció los 180 días de prisión preventiva.