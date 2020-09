Riviezzi: “La intendencia fue totalmente ineficiente en estos 10 años”

El edil y candidato del Frente Amplio, Eduardo Riviezzi, dijo que “en esta década no se resolvió la mayoría de las cosas que ya deberían estar prontas”.

Riviezzi fue entrevistado en el programa “Primera Hora” (Tevé+, Video Cable Florida) y sostuvo que la resolución de las cosas no ocurrió a pesar de la presencia de dinero.

“Vino mucha plata a Florida pero a pesar de eso las cosas no se resolvieron”. Si bien apuntó que se pueden rescatar algunas de las obras, también remarcó: “las vamos a pagar nosotros y el intendente que venga después”.

Apuntó que las mismas obras se pudieron hacer en los últimos cinco años y que, lamentablemente “la actual administración gastó todo, se endeudó y dejó a Florida en una gran incertidumbre”.

El candidato dijo que una de las posibilidades para afrontar la retracción económica “es que las transferencias lleguen bien repartidas a gobiernos y municipios”.

No obstante, y anunciando hace pocos días que contará con el ex intendente Juan Giachetto, sostuvo que “no teme agarrar una intendencia complicada”.

“Agarramos un fierro caliente en la época de Giachetto y pudimos revertir”.

Pero volvió a insistir con que para los problemas básicos no se encontró solución definitiva. “El problema es que ahora no está resuelta la basura, no está resuelto el alumbrado, ni tampoco las calles ni el ABC, ni los animales sueltos…si yo soy intendente lo básico lo tenemos que resolver y quédese tranquilo que lo vamos a resolver”, dijo.

“No tenemos que ir a un medio para reclamar o a un amigo político”, sostuvo sobre una práctica habitual en Florida de llamar a la radio local para que el reclamo se atienda.

Para ello, dijo, se implementará un sistema de mejora continua y la aplicación de una política denominada “territorio inteligente”.

“A través de la red de alumbrado se conectará a internet y también se podrán denunciar situaciones para que puedan ser rápidamente resueltas”.

La medida no implica una erogación importante de dinero. “Se puede resolver con poco dinero. Por ejemplo Florida Digital se resolvió con U$S 70.000”.

En cuanto a los anuncios del candidato oficialista, Guillermo López, dijo que le aplaudió en su momento por el sistema de contenedores.

“Pero cambió totalmente y ahora son un basural prácticamente en cada puerta”. En la gestión del Frente Amplio “la basura debe clasificarse y los contenedores deben estar en todo el departamento”, afirmó.

Y en cuanto el estado de las calles dijo que “si vos tiras piedritas y te vas, tiras piedritas y te vas… podrás inaugurar 10 veces en 10 años pero la calle siempre estará rota”.

Así, resumió: “La intendencia de Florida fue totalmente ineficiente en estos 10 años”.

