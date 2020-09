Imputado por caso Lucía y Saraí esperará a juicio en prisión domiciliaria

Así se resolvió en audiencia ante el Juzgado Letrado ante revocación del Tribunal.

Según indico la Fiscal Dra. Lucía Nogueira, en la misma jornada en que se vencía el plazo de la anterior medida, llegó la decisión del Tribunal de Apelaciones que dio la razón a la defensa.

En concreto, y aunque aún faltan los fundamentos, la medida de prisión preventiva no correspondía y por ello el implicado deberá esperar en su domicilio hasta que se inicie el juicio en los próximas semanas o meses, según transcurran los procesos.

Nogueira prefirió no explayarse sobre la revocación por no contar con los fundamentos que no llegaron aún. Para la Fiscal, la decisión del tribunal implica que ahora, el joven permanecerá en su domicilio salvó que se viole la medida y se acuse por ese detalle.

“Llegó hace un rato y el Tribunal revocó el fallo de la Dra. Abraham que disponía la prisión preventiva y en su lugar G. cumplirá la prisión domiciliaria que cumplía desde el 17 de marzo”.

La Fiscalía solicitó la prórroga de la medida de prisión domiciliaria total hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Desde el 20 de julio, el conductor del auto estuvo en prisión preventiva en la Unidad N°19 del INR, tras revocarse la prisión preventiva domiciliara por incumplimiento.

Tal como se adelantó, también se presentó la acusación hace algunos días donde se solicitó 6 años de prisión para el joven de iniciales W.N.G.B. por el siniestro fatal el 29 de febrero en el Prado Piedra Alta. Allí, las jóvenes Lucía Borges y Saraí Arbelo, fallecieron tras el impacto entre la moto y el vehículo del imputado que circulaba en sentido contrario.

La acusación ya fue contestada y se iniciarán las instancias previas al juicio en breve, aunque no se conocen por el momento los plazos.